Giulia De Lellis e Andrea Damante, prima foto su Instagram dopo il ritorno di fiamma

Giulia De Lellis e Andrea Damante confermano il ritorno di fiamma con una foto che tanti fan aspettavano. Lo scatto postato su Instagram è infatti il primo di coppia dopo anni di separazione e gossip. Ormai non ci sono più dubbi: l’amore è tornato ed è più forte di prima. L’influencer è riuscita a superare le paure e la rabbia per i tradimenti del deejay e lui si è fatto perdonare, riconquistando anche la famiglia dell’amata.

Era il 2016 quando l’aspirante stilista sbarcò a Uomini e Donne, conquistando da subito Damante, all’epoca tronista, con la sua schiettezza e forza. Il percorso dei due nel programma di Maria De Filippi si concluse con una romantica scelta di fronte alle telecamere. Poi la love story, raccontata su Instagram, la partecipazione, in edizioni diverse, al GF Vip, e infine l’addio. Una separazione ampiamente raccontata e condivisa con i fan, anche grazie al libro scritto da Giulia.

La star di Instagram dopo il successo di Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza e un breve flirt con Irama, sembrava aver trovato la serenità accanto ad Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. La love story però si è conclusa bruscamente e la De Lellis è tornata fra le braccia di Damante. La prima foto di coppia arriva dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti, per ufficializzare la relazione.

Uno scatto realizzato sul lago di Como, con Giulia appoggiata alle gambe del fidanzato, sorridente e felice. Qualche tempo fa, nelle Stories, la fashion blogger aveva risposto alle domande dei fan, svelando di aver perdonato l’ex compagno per i suoi tradimenti. “L’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa 2 anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo trovati a parlare della cosa, finito tutto – aveva aggiunto -. Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca***a) che mi ha spinta a chiudere in ‘buona’ nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ c******e). È capitato a tutti”.