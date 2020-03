Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: l’indiscrezione

editato in: da

Da settimane ormai non si parla d’altro: Giulia De Lellis è tornata a tenere banco in tema di cronache rosa, dando vita ad un triangolo amoroso che sta appassionando migliaia di fan. Dopo l’addio definitivo ad Andrea Iannone, l’influencer avrebbe trovato nuovamente l’amore – così rivelano molti indizi.

Le prime voci su un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante risalgono a diverso tempo fa, in concomitanza con le indiscrezioni riguardanti la fine della storia d’amore con Iannone. Per diversi giorni l’ex gieffina si è rifiutata di affrontare l’argomento, lasciando inevase le tantissime richieste dei suoi follower. Ma che la relazione con il motociclista fosse ormai arrivata al capolinea era piuttosto evidente: lei stessa, alla fine, ha lanciato chiari indizi su Instagram, rispondendo alle domande dei fan nel corso delle sue dirette.

Le parole di Andrea Iannone sui social hanno dato ulteriore conferma alla rottura tra lui e Giulia. Insomma, ormai non ci sono più dubbi sulla situazione. Il fatto è che il gossip parla già di una nuova relazione per l’influencer. Ad averle rubato il cuore sarebbe nientemeno che il suo storico ex Andrea Damante, il tronista conosciuto a Uomini e Donne nel 2016. La loro storia si era interrotta bruscamente due anni dopo, a causa di alcuni tradimenti del giovane dj veronese che la De Lellis ha raccontato nel suo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Sono molti i segnali che fanno pensare ad un ritorno di fiamma. Alcuni fan li avrebbero visti insieme non troppo tempo fa, mentre si trovavano in un negozio di Roma intenti ad acquistare un tablet. Poi Giulia ha confessato di aver ripreso i rapporti con Andrea, rivelando di essere in contatto con lui. Addirittura, in una diretta Instagram ha cercato di chiamarlo davanti a tutti i suoi fan – tentativo purtroppo andato a vuoto. Infine, in uno dei suoi ultimi video, la De Lellis si è mostrata con una felpa che alcuni suoi follower avrebbero riconosciuto: sarebbe una di quelle indossate in passato dal Damante.

Se tutti questi indizi non dovessero essere sufficienti, poche ore fa è stato il giornalista Gabriele Parpiglia a lanciare la bomba. Nel corso di una diretta, rispondendo alle domande dei fan sulla coppia più chiacchierata del web, ha infatti rivelato: “Sì, Giulia e Andrea sono tornati insieme”. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma i follower sono convinti che la verità sia proprio questa.