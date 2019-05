Che fine ha fatto Giulia Calcaterra, l’ex velina bionda

editato in: da

Che fine ha fatto Giulia Calcaterra? La biondissima modella nel 2012 divenne famosa grazie a Striscia la Notizia.

Giulia infatti venne scelta per vestire i panni della velina, calcando il celebre bancone del tg satirico insieme ad Alessia Reato. In seguito partecipò ad altri programmi e nel 2017 prese parte all’Isola dei Famosi, appassionando i telespettatori con la sua presunta love story con Simone Susinna che le costò anche l’amore del fidanzato dell’epoca.

L’esperienza non fu molto positiva, tanto che da allora Giulia non è mai più ricomparsa sul piccolo schermo. Lo scorso anno, in occasione del canna-gate scoppiato nel programma di Alessia Marcuzzi, l’ex velina era stata contattata dagli inviati di Striscia e aveva accusato la produzione di aver favorito Raz Degan nell’edizione 2017 del reality, pilotando il corso degli eventi.

Oggi Giulia Calcaterra ha definitivamente abbandonato il mondo della tv e non ha nessuna intenzione di rientrarci. Si occupa di fitness ed è molto seguita su Instagram dove fa l’influencer. “Perché dovrei tornare? – ha scritto ai fan sulle Stories -. Com’è possibile che ancora mi parlate di tv? Ma non vedete come sono! Io NON c’entro niente con la tv! Io sto bene in giro, libera e a fare ciò che mi piace”.

La Calcaterra ha spiegato di voler viaggiare e conoscere il mondo, raccontando la sua vita sui social, ma di non avere alcuna ambizione riguardo il piccolo schermo. “Ho fatto tv sì. L’ho fatta perché era un mondo a me sconosciuto – ha svelato – e perché era un lavoro da cui ho potuto guadagnare due soldi da investire nei miei obiettivi. Fine”.

Contrariamente ad altre veline di Striscia, come Federica Nargi e Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas ed Elena Barolo oppure Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, Giulia non ha mai avuto un rapporto di amicizia con Alessia Reato. La modella ha risposto sinceramente ai follower che le chiedevano se fossero mai andate d’accordo: “No! – ha detto -. Una l’opposto dell’altra”.

“Ad OGGI la tv non è SANA! – ha concluso Giulia -. Di fare tv per essere etichettata e manipolata per un business altrui non è cosa che mi riguarda. Con tutto il rispetto”.