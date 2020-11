Giovanni Ciacci positivo: Adriana Volpe conduce da casa Ogni Mattina

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Adriana Volpe e Alessio Viola conducono da casa Ogni Mattina, in onda su Tv8 ogni giorno dalle 10. I presentatori sono infatti in quarantena dopo che Giovanni Ciacci è risultato positivo al Covid.

Dunque, dal 30 novembre a tenere le fila della lunga diretta, in studio, c’è Davide Camicioli. Mentre come da protocollo di sicurezza Adriana Volpe e Alessio Viola sono in quarantena e per tanto presenteranno il programma da casa.

Una modalità per altro sperimentata con successo già con Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show. Il presentatore che aveva contratto l’infezione da Covid aveva gestito lo spettacolo a distanza con l’aiuto dei giudici.

La stessa cosa dunque avverrà per le prossime puntate di Ogni Mattina. Per altro lo stesso Giovanni Ciacci, cui la produzione augura una pronta guarigione, continuerà con le sue pagelle, naturalmente in collegamento da casa.

Nelle Stories di Instagram la Volpe si dice emozionata per questa diretta speciale: “Agitazione psicomotoria a mille, però ce la faremo”.

Mentre Giovanni Ciacci ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, sempre attraverso Instagram: “Ciao amici , ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid . Sto’ bene , ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento . Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare . Io non mollo !”. E Adriana Volpe prontamente gli ha risposto: “Per qualunque cosa sai che ci sono”.

Molti gli amici vip che si sono stretti intorno a Ciacci. Da Caterina Balivo con la quale ha lavorato per anni a Detto Fatto (leggi la nostra intervista a Giovanni Ciacci) ad Antonella Clerici che gli scrive: “Gio’ mi raccomando riguardati❤️”.

E Sandra Milo scrive: “Giovanni mio, siamo tutti con te! Tu sei più forte di un toro e ne verrai fuori al più presto, vedrai! Io sono a disposizione. Inutile dirlo”.