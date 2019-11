Giovanni Ciacci, nuove frecciatine a Caterina Balivo e Bianca Guaccero

editato in: da

Giovanni Ciacci torna a parlare di Detto Fatto e lancia una frecciatina a Bianca Guaccero e Caterina Balivo. Le due conduttrici hanno guidato il programma in onda su Rai Due ed entrambe hanno collaborato con lo stylist. Ormai oltre un anno fa la presentatrice partenopea ha abbandonato il contenitore pomeridiano per passare a Vieni da Me e al suo posto è arrivata la collega pugliese. Terminata la stagione Ciacci ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Non solo, Giovanni ha anche lasciato la Rai, affermando che i contrasti con l’azienda di viale Mazzini sarebbero iniziati dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove aveva scelto di ballare in coppia con Raimondo Todaro.

“Ha dato molto fastidio questa cosa – ha spiegato al Giornale -. La libertà dà sempre fastidio ma in Rai danno fastidio un sacco di cose. Ora sto da un’altra parte, mi diverto e lavoro benissimo. In generale io lavoro dove mi sento libero di esprimermi. A Rai2 non potevo più farlo e me ne sono andato”.

Ciacci ha poi parlato delle conduttrici con cui ha lavorato a Detto Fatto. “Lavorare con Caterina Balivo vuol dire lavorare con una prima donna – ha raccontato -, la conduttrice classica, tu fai la spalla della padrona di casa, la segui e dai il tuo. A Detto Fatto con Bianca Guaccero mi sentivo ospite in casa mia, quindi non è stata un’annata facile. Forse cercava un partner che cantava e che ballava, ma io non sono bravo”.

Parole che sembrano indicare dei contrasti fra lo stylist e la Guaccero, approdata a Detto Fatto dopo Caterina Balivo. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per l’attrice, che si è trovata a fare i conti con le critiche, ma anche con un calo degli ascolti. A peggiorare la situazione gli scontri piuttosto accesi con Guillermo Mariotto, arrivato nello show per sostituire Ciacci, e i gossip sulla sua vita privata.