Ciacci ringrazia la D’Urso su Instagram. E affonda la Guaccero e la Rai

Durante le feste siamo tutti più buoni? Sì e no. O almeno, nel caso di Giovanni Ciacci si può parlare allo stesso tempo di tenere dichiarazioni e di frecciatine più che velenose nei confronti di colleghe e (ex) amiche che hanno condiviso con lui la vita in televisione.

Che il famosissimo stylist abbia il dente avvelenato nei confronti di Detto Fatto e della Rai è cosa nota: proprio in un’intervista a DiLei ha affermato che quello condotto da Bianca Guaccero è un programma finito, che non ha più niente da dire al pubblico.

Tornando ancora indietro nel tempo, Ciacci aveva anche dichiarato che era stato l’addio di Caterina Balivo a condannare il programma, salvo poi criticare anche lei sulle pagine de Il Giornale: per lo stylist la Balivo avrebbe il difetto di essere “troppo” primadonna, mentre la Guaccero lo avrebbe fatto sentire ospite in casa sua.

Così, la prima parte del suo ultimo post su Instagram sembra proprio essere dedicato alle due ex partner e alla Rai:

Alcune persone mi hanno tradito, ingannato, deluso, pugnalato alle spalle, altre mi hanno fatto rinascere, vivere, amare e innamorare. Il saper vivere, il saper comprendere, il saper mettere il cuore e la pancia nella vita reale e in quella finta della televisione non sono doti da tutti.

Parole dure, che colpiscono nel segno, e che vanno a rinforzare quelle tenere evidentemente dedicate a un’altra collega e amica, che l’ha accolto nel suo salotto facendolo diventare uno dei suoi opinionisti di fiducia: Barbara D’Urso.

Grazie a chi ha creduto in me, grazie a chi senza chiedere nulla mi ha aiutato, sostenuto, sorretto. Grazie a chi mi ha incoraggiato a spingermi oltre, a guardare e buttare il cuore oltre l’ostacolo. Sarò sempre grato alla nuova famiglia che mi ha curato le ali acciaccate, spezzate e mi ha fatto prendere un nuovo volo, verso orizzonti inaspettati.

Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore che sottende un paragone – neanche tanto sottile – con le due conduttrici che Ciacci si è lasciato alle spalle. Come reagiranno Bianca e Caterina?