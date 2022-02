Giovanna, chi è la compagna di Alessandro Besentini di Ale e Franz

Il suo è uno dei volti più amati della comicità italiana, e siamo da sempre abituati ad abbinarlo a quello del suo “compagno d’avventura”, con il quale ha dato vita al duo Ale e Franz: stiamo parlando di Alessandro Besentini, un grande attore teatrale e cabarettista che ha riscosso notevole successo anche in tv e al cinema. Se della sua carriera conosciamo quasi tutto, altrettanto non si può dire della sua vita privata. Riservatissimo, non ha mai esposto la sua famiglia alle luci dei riflettori. Ma sappiamo che è da molto tempo legato a Giovanna: cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei.

Chi è Giovanna, la compagna di Alessandro Besentini

Nonostante il grande successo che lo accompagna dai tempi delle sue prime apparizioni a Zelig, accanto al suo collega (e inseparabile amico) Francesco Villa, il comico non ha mai amato restare troppo tempo al centro dell’attenzione. Tanto che per lungo tempo è rimasto ben lontano dai social, aprendo solamente un profilo Instagram praticamente mai aggiornato. In effetti, su ciò che accade nella sua vita quando è lontano dal palcoscenico aleggia il mistero. Alessandro non si è mai sbilanciato troppo sulla sua sfera più intima, ma sappiamo che al suo fianco c’è una donna di nome Giovanna.

Nessun indizio sulla sua identità, se non che Giovanna è da tanti anni la compagna di uno dei comici più amati d’Italia. In realtà, non sappiamo neanche se i due sono sposati o se non abbiano mai fatto il grande passo. Di certo, sono ancora innamoratissimi e legati da tre splendidi figli. Alessandro Besentini è infatti papà tris: ha due ragazzi di nome Giacomo e Filippo, mentre l’ultimogenita è una ragazzina che lui e la sua compagna hanno chiamato Penelope. Insieme, sono una famiglia splendida e molto unita.

Alessandro Besentini, i figli

Certo, purtroppo il lavoro di Alessandro lo tiene spesso lontano da casa, e questo ha influito molto sulla sua vita familiare. Tuttavia, ogni momento libero è speso assolutamente accanto ai suoi tre gioielli più preziosi: “Purtroppo, come molti genitori non ho tantissimo tempo da dedicare ai miei figli” – aveva rivelato in un’intervista a Repubblica – “Quando riusciamo a stare insieme, se il tempo è bello, stiamo all’aperto e giochiamo a calcio. Oppure andiamo al circo”.

Inoltre, a quanto pare, l’attore avrebbe spronato i suoi ragazzi ad avvicinarsi al teatro facendolo sembrare loro un modo per intrattenersi: “I bambini fanno sempre teatro, spontaneamente. La finzione è parte dei loro giochi. Quando ci troviamo con i nostri amici e con i loro figli, capita spesso che i bambini preparino per noi degli spettacolini assurdi, ridicolissimi e molto divertenti. Inventano animali, storie, qualcuno recita la parte del vigile, del poliziotto, delle persone che colpiscono di più la loro immaginazione”.

Alessandro Besentini, tra famiglia e carriera

Alessandro Besentini si divide dunque tra famiglia e carriera. Da una parte, il calore dei suoi affetti più cari, quello presso cui si rifugia ogni volta che torna a casa. Dall’altra, il sentito entusiasmo del pubblico che lo ha sempre apprezzato, sin dai tempi di Zelig. Lui e Francesco, in coppia ormai dal lontano 1995, hanno dato vita ad un duo che ha conquistato i fan: Ale e Franz si sono ritagliati ampio spazio nella tv italiana, per poi sfociare al cinema con commedie dove hanno recitato accanto a grandi nomi come Christian De Sica e Cristiana Capotondi.