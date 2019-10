Giorgio Mastrota, la verità su Natalia Estrada a Storie Italiane

editato in: da

La nuova vita di Natalia Estrada: nonna, moglie ed esperta di equitazione

Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Giorgio Mastrota. Il re delle televendite si racconta senza freni, parlando della sua ex Natalia Estrada e di come oggi sia un uomo diverso.

Mastrota racconta di vivere un momento sereno, è felice e l’amore con Floribeth Gutierrez va a gonfie vele tanto che i due dovrebbero sposarsi entro il 2020, come aveva rivelato qualche mese fa in una puntata di Detto Fatto. Alla Daniele Mastrota ribadisce: “Sono molto felice, la famiglia è la mia vita”. Con l’attuale compagna ha due figli, Matilde e Leonardo.

Lo showman però confessa di essere molto cambiato: “Diciamo che all’inizio della mia carriera come compagno/marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo”. Il pensiero va a Natalia Estrada con la quale è stato sposato dal 1992 al 1998. I due hanno avuto una figlia Natalia Jr che li ha resi nonni.

“Penso ad esempio alla mia storia bellissima con Natalia Estrada, noi eravamo coinvolti in questo primo successo degli anni ’90, eravamo la coppia del momento, presi da questo turbinio abbiamo bruciato le tappe molto velocemente. È rimasto un frutto meraviglioso che è nostra figlia e che ci ha resi nonni, ma in quel momento avevo la testa altrove” – precisa Mastrota. L’ex coppia ha avuto un divorzio burrascoso ma hanno fatto di tutto per tutelare il benessere della figlia, oggi 24enne e mamma di Marlo.

L’intervista a Storie Italiane è stata l’occasione per Giorgio di lanciare una frecciatina al collega Amadeus. A proposito della sua conduzione del prossimo Festival di Sanremo, ha dichiarato: “Se Amadeus conduce Sanremo allora c’è speranza per tutti!”. Subito dopo ha però aggiustato il tiro: “Amadeus è una persona corretta, piacevole, ha passato dei momenti in cui non riusciva a fare quello che voleva fare”.