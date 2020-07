Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventeranno di nuovo nonni

editato in: da

La nuova vita di Natalia Estrada: nonna, moglie ed esperta di equitazione

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventeranno nonni per la seconda volta: la figlia Natalia infatti aspetta un altro figlio. Ad annunciarlo è stato proprio il re delle televendite che su Instagram ha postato uno scatto inequivocabile, mostrando il pancione della primogenita, ormai in procinto di partorire, con il suo immancabile pollice.

“Pancione nonno bis, ci siamo”, ha scritto Mastrota, mentre la figlia Natalia sul suo profilo Instagram ha raccontato: ” “Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest’anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l’ultima ecografia!“. Per la figlia di Natalia e Giorgio si tratta del secondogenito, dopo l’arrivo di Marlo, il primo figlio venuto alla luce nel giugno del 2018 e frutto del legame con Daniel Castillo. La coppia vive a Chamonix, in montagna, dove lei pratica sci alpinismo, sua grande passione, mentre lui fa la guida alpina.

56 anni e una lunga carriera in tv, Giorgio Mastrota è legatissimo alla prima figlia, nata dall’amore per l’attrice spagnola. Il conduttore ha altri tre figli: Federico, frutto della relazione con Carolina Barbosa, Matilde e Leonardo, avuti dall’attuale compagna, Floribeth Gutierrez. Il piccolo Leonardo, ultimo figlio del presentatore, era arrivato proprio sei mesi prima di Marlo, nel dicembre 2017. Più di una volta il re delle televendite ha confermato di aver mantenuto un ottimo rapporto con l’ex Natalia. “Ci sentiamo spesso e il nostro rapporto è molto cordiale”, ha confessato.

La Estrada ha da tempo cambiato vita, oggi vive in un ranch insieme al nuovo compagno e si occupa dei suoi cavalli. “A casa non ho la TV, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa – aveva raccontato tempo fa a DiPiù -. Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita. Nei fine settimana, mio marito e io ci spostiamo per l’Italia tenendo corsi di equitazione e lavorando con il bestiame”.