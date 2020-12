Giorgia Palmas e il primo Natale con Mia: lo scatto è tenerissimo

editato in: da

Primo Natale con la piccola Mia per Giorgia Palmas: la showgirl ha pubblicato uno scatto dolcissimo sul suo profilo Instagram in compagnia della piccola avuta pochi mesi fa da Filippo Magnini.

A fare da sfondo al tenero abbraccio e alle coccole tra mamma e figlia un bellissimo albero di Natale: “Ti stringo tra le mie braccia, guardo te Mia e guardo Sofi e ringrazio la vita. Amo, amo follemente”. La Palmas ha poi aggiunto gli hashtag #ilprimoNatalediMia e #ilprimoNatalediSofiasorellamaggiore.

Anche Filippo Magnini, come la sua compagna, nelle ultime ore ha voluto condividere una delle “prime esperienze” della sua bambina: sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto alla finestra, mentre tra le braccia tiene la piccola Mia per farle osservare la sua prima neve.

Per Giorgia e Filippo l’arrivo di Mia continua a regalare piccole, grandi emozioni: il loro amore infatti è stato suggellato dalla nascita della loro bambina, così tanto voluta e cercata.

La storia tra la showgirl e lo sportivo è sbocciata nel 2018, quando entrambi non si aspettavano un amore così travolgente. I due uscivano da due relazioni importanti: lui aveva appena chiuso la love story con Federica Pellegrini, mentre lei aveva detto addio a Vittorio Brumotti, conosciuto sul set di Striscia la Notizia.

La coppia ha subito conquistato tutti: Giorgia e Filippo infatti hanno sempre dimostrato di essere complici e affiatati. Fin dall’inizio si sono sostenuti a vicenda, vivendo momenti unici ed emozionanti: lo scorso Natale infatti Magnini aveva stupito la compagna con una romanticissima proposta di matrimonio.

Le nozze fra Giorgia Palmas e Filippo Magnini erano in programma per il marzo 2020, ma la coppia ovviamente ha dovuto rimandare la cerimonia a causa dell’emergenza sanitaria. Il rito formale era previsto per i primi di dicembre, ma dopo l’approvazione delle ultime restrizioni i due hanno deciso ancora di posticipare.

“Il matrimonio ci sarà quando si potrà” aveva dettoFilippo Magnini ospite insieme a Giorgia a Verissimo. Nel frattempo però i due non sono rimasti con le mani in mano e hanno realizzato il loro sogno di allargare la famiglia: la piccola Mia infatti ha già una sorellina maggiore, Sofia, frutto dell’amore della Palmas per Davide Bombardini.