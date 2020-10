Giorgia Palmas parla del parto su Instagram: “Filippo non ha mai lasciato la mia mano”

editato in: da

Felici e innamoratissimi: Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono al settimo cielo per la nascita della piccola Mia. Una felicità che condividono con i tanti follower che li seguono sui social e che hanno atteso l’arrivo della bimba. Ed è stato proprio per rispondere alle domande che le sono state poste dai fan che la showgirl ha voluto condividere qualche dettaglio del parto.

Lo ha fatto in occasione della visita di controllo, alla quale è stata accompagnata da Magnini.

Nelle foto, postate per l’occasione su Instagram, appaiono come sempre molto affiatati: la loro storia procede a gonfie vele in questo 2020 che li avrebbe dovuti vedere convolare a nozze. Matrimonio rimandato causa emergenza sanitaria, ma questo per loro è stato comunque un anno straordinario che ha visto la famiglia allargarsi con l’arrivo della prima figlia della coppia, che si aggiunge a Sofia, nata dalla precende unione con il calciatore Davide Bombardini.

Mia Magnini è nata il 25 settembre ed è stata accolta dalla mamma e dal papà con tanta felicità e amore. “Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare”, aveva scritto la Palmas su Instagram per annunciarne la nascita.

Questa volta però, dopo il dolcissimo scatto che li ritrae con la bimba, ha voluto condividere qualche dettaglio sul suo parto, sottolineando il ruolo importante che ha rivestito il papà:

Un po’ assonnati e soprattutto felici. Oggi sveglia presto per un mio controllo di routine all’ospedale (tutto benissimo) – ha scritto la showgirl in un post corredato di due foto che li ritraggono insieme – . In tantissimi mi avete chiesto che parto ho fatto e a quale struttura ospedaliera mi sono affidata. Il mio è stato un (secondo) parto cesareo, è andato tutto molto bene e Fili mi è sempre stato accanto, senza mai lasciare la mia mano prima e la manina di Mia poi

La Palmas ha approfittato dell’occasione per ringraziare la struttura ospedaliera dove ha partorito e l’equipe che si è presa cura di lei e della piccola Mia. E ora può dedicarsi a questa nuova gioia che le riempie le giornate.