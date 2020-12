Giorgia Palmas, la foto dolcissima su Instagram delle sue figlie

editato in: da

A volte è un gesto a colpire il cuore, soprattutto quello di una mamma. E così è accaduto a Giorgia Palmas che ha voluto condividere con i suoi tanti fan su Instagram un momento di grande dolcezza tra le sue figlie.

La showgirl è recentemente diventata mamma bis. Dopo Sofia, che ha avuto dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, a settembre è arrivata la piccola Mia figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Una felicità che la coppia ha condiviso con i follower già dalla gravidanza e poi con la nascita e la vita in famiglia. Il 2020 per loro è stato un anno intenso e carico di emozioni: prima hanno dovuto rinunciare alle nozze a causa dell’emergenza sanitaria, poi hanno annunciato con gioia l’arrivo di Mia. E questo sarà il primo Natale della piccola in famiglia: proprio nei giorni scorsi Giorgia Palmas aveva pubblicato un tenerissimo scatto vicina all’albero di Natale. La showgirl aveva accompagnato l’immagine con le parole: “Ti stringo tra le mie braccia, guardo te Mia e guardo Sofi e ringrazio la vita. Amo, amo follemente”.

E ora è tornata a condividere la propria gioia di mamma con i tanti fan che la seguono su Instagram con uno scatto che mostra in primo piano le mani delle sue due figlie, messe una sopra l’altra: “Mia & Sofia” ha scritto la Palmas aggiungendo gli hashtag #quantoamore #quantagioia #quantatenerezza. Un’immagine semplice, ma capace di racchiudere tutto l’amore e la tenerezza che un genitore prova per i propri figli, e un gesto di affetto tra le due sorelle. A commentare l’immagine anche Filippo Magnini che ha scritto: “Le nostre principesse”, parole accompagnate da due cuori.

La relazione tra i due è iniziata nel 2018 e sin da subito l’affiatamento e la complicità hanno conquistato il cuore dei fan. Recentemente sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno raccontato l’emozione di essere genitori. In quella occasione hanno parlato anche del matrimonio che per ora è rimandato: “Il matrimonio ci sarà quando si potrà” aveva dichiarato Filippo Magnini, aggiungendo poi che per lui e la compagna non è un problema attendere, dato che sono comunque tante le cose su cui vogliono concentrarsi.