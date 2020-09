Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le prime foto con la figlia Mia

editato in: da

Giorgia Palmas incinta: su Instagram l’estate in dolce attesa con Magnini e la figlia Sofia

Solo qualche giorno fa sono diventati genitori, e la loro felicità è incontenibile: Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno immortalato alcuni dei loro primi momenti assieme alla figlia Mia, condividendo poi delle tenerissime foto su Instagram, per la gioia dei tantissimi fan.

Sembra ieri che Giorgia Palmas, emozionatissima, annunciava di essere in dolce attesa. L’ex velina, già mamma della piccola Sofia, aveva poi parlato in diverse occasioni della sua gravidanza, rivelando tutto il suo entusiasmo per la nuova vita che portava in grembo. Fino a quando, lo scorso 25 settembre, è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando: la figlioletta Mia è finalmente venuta alla luce. Ad annunciare il lieto evento sono stati proprio i neo genitori, che hanno pubblicato una bellissima foto dove si intravede la manina della loro piccola.

Ora, trascorsi i primi concitati momenti dalla nascita, Giorgia Palmas ha deciso di condividere con i fan un altro dolce scatto della sua famigliola. “Il senso della vita. Il nostro sogno diventato realtà: Mia. (E quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto) – ha scritto sul suo profilo Instagram, a didascalia di una foto che la ritrae ancora nel suo letto d’ospedale mentre Filippo le dà un tenero bacio, stringendo tra le braccia la neonata. Lo stesso Magnini ha commentato il post con parole che lasciano intendere tutta la sua commozione: “E io piango” – ha rivelato.

Poco dopo, l’ex nuotatore ha condiviso a sua volta una seconda foto della piccola Mia: possiamo vederlo mentre tiene in braccio la piccolina, guardandola con occhi sognanti. Per lui è la prima figlia, ed è evidente l’emozione, anche dal tenero messaggio che ha pubblicato: “E io ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango. Piccola Mia, sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire”.

Sono tantissimi i fan che hanno commentato con gioia queste splendide testimonianze della nuova vita di Filippo e Giorgia. Questo 2020 ha portato grande felicità nella loro famiglia. La coppia aveva deciso di convolare a nozze proprio negli scorsi mesi, ma l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha scombinato i loro piani. Tuttavia, l’arrivo della cicogna ha rallegrato i loro cuori, e vederli sorridere con emozione alla piccola Mia è davvero incredibile.