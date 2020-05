Palmas-Magnini presto genitori. Il dolce annuncio su Instagram

editato in: da

Grande felicità per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Per i due non sono stati mesi facili. Hanno, infatti, dovuto rimandare le tanto attese e desiderate nozze a causa dell’emergenza sanitaria. A rincuorarli, però, è arrivata una bellissima notizia: presto diventeranno genitori.

Il 28 Marzo 2020 avrebbero dovuto sposarsi. Poi l’impossibilità di farlo festeggiando con i propri cari e, di conseguenza, la necessità di cambiare data. Una scelta inevitabile che avrebbe lasciato amareggiato chiunque. A renderli felici, però, arriva una notizia straordinaria. Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno presto genitori. Ad annunciarlo proprio loro due, attraverso dei dolcissimi post su Instagram.

Una foto in bianco e nero, Giorgia e Filippo che si abbracciano e Sofia, primogenita dell’ex velina, che bacia un pancione già evidente. Questa l’immagine, postata sui profili di entrambi, che ha rallegrato i fan e gli amici della coppia. Le parole della Palmas lasciano trasparire tutto l’amore che la circonda:

Arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te. Scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande.

Anche Filippo Magnini, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto esprimere tutta la gioia e l’emozione di questo momento straordinario:

Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio. Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, con la piccola Sofia, non potrebbero essere più felici di così. E non ci sono dubbi: le nozze, di cui ancora non si conosce la nuova data, saranno veramente speciali.