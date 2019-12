Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze sempre più vicine: la foto su Instagram

editato in: da

Sono sempre più vicine le nozze per Giorgia Palmas e Filippo Magnini che su Instagram raccontano il loro sogno più grande: diventare marito e moglie. Insieme da oltre un anno, i due hanno intenzioni molto serie. L’ex nuotatore ha ribadito più volte di considerare la modella sarda la donna della sua vita ed è pronto a mettere su famiglia con lei.

Nel frattempo la coppia già convive e con loro c’è anche la piccola Sofia, nata dalla relazione della Palmas con Davide Bombardini. Un amore, quello fra Giorgia e Filippo, nato all’improvviso, quando nessuno dei due era in cerca di una relazione importante.

Lei era appena uscita dalla lunga love story con Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia conosciuto a Paperissima, lui era reduce dalla rottura con Federica Pellegrini, con cui ha vissuto un legame intenso e tormentato. A portare all’addio con la nuotatrice azzurra è stata proprio la volontà di Magnini di creare una famiglia e pensare alle nozze.

Un sogno che ora potrà realizzare con Giorgia Palmas. Sorridenti e bellissimi, i due raccontano il loro amore su Instagram, fra dichiarazioni importanti e annunci. L’ultimo è davvero speciale, perché dimostra che il matrimonio è più vicino di quanto pensiamo. “I sogni son desideri di felicità”, ha scritto Magnini, pubblicando una foto in cui abbraccia la compagna vestita con un abito bianco.

Una vera e propria dichiarazione d’intenti, l’ennesima pubblica, che dimostra la volontà di Re Magno di portare all’altare l’ex velina di Striscia. “Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo – aveva detto qualche tempo fa a Storie italiane -. Per me è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò”.

Un matrimonio che, come aveva raccontato la stessa Palmas, si svolgerà in Sardegna, la sua terra d’origine, magari in riva al mare e a piedi nudi. Per entrambi si tratta del primo sì che, assicurano, sarà molto speciale. Ora non resta che attendere il grande giorno, che potrebbe arrivare molto presto.