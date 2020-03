Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nozze rimandate, l’annuncio

editato in: da

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di rimandare le nozze. Ad annunciarlo è stata la coppia in un’intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha svelato la scelta di mettere in stand-by i preparativi. Il matrimonio era programmato per la fine di marzo presso la Villa Reale di Monza. La situazione attuale però ha spinto l’ex nuotatore e l’ex velina di Striscia la Notizia a fare una scelta importante.

“Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo – hanno raccontato al settimanale di Alfonso Signorini -, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora. [….] Per noi non cambia nulla – hanno aggiunto -, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore. Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”.

Un amore, quello fra Filippo e Giorgia, nato inaspettatamente. All’epoca lei aveva da poco chiuso la love story con Vittorio Brumotti, mentre lui era reduce dall’addio a Federica Pellegrini. Con il tempo i sentimenti sono diventati sempre più importanti tanto da spingere i due a progettare le nozze. A Natale, Magnini aveva chiesto ufficialmente la mano della Palmas che aveva annunciato il lieto evento su Instagram.

“Ho sognato di avere figli fin da quando ero ragazzino – ha confessato l’ex nuotatore -, i miei genitori hanno avuto me e mia sorella a 20 e 24 anni, dicevo sempre: ‘A 26 anni mi sposerò e avrò dei figli’”. La Palmas ha già una figlia, Sofia, frutto della relazione con il calciatore Davide Bombardini. “Abbiamo un progetto di vita insieme – ha spiegato – e la famiglia non è solo moglie e marito, ma anche figli. Più chiara di così”.

“Appena ci siamo parlati, ho trovato subito un’affinità nel modo di sorridere, di prenderci in giro, di guardarci – ha raccontato Magnini, parlando del loro primo incontro -. Già la prima sera avevo una sensazione stupenda”. Ironica la replica della Palmas: “Pensava me la tirassi, invece ha capito che ero più scema di lui. Sentivo di poter essere me stessa, di potermi aprire con lui e non è una cosa che mi capita con tutti”.