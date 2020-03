Palmas-Magnini, le parole di Giorgia nel giorno delle nozze saltate

editato in: da

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini sarebbe dovuto essere un giorno speciale: avrebbero dovuto festeggiare il loro matrimonio con amici e parenti, godendosi i dettagli messi a punto in mesi e mesi di organizzazione. Le nozze, però, almeno per il momento, sono saltate e l’ex velina ha voluto spendere tenere parole per esprimere le sue sensazioni.

Il 28 marzo 2020 sarebbe dovuto essere, per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, un giorno di festa. I due, infatti, avevano scelto questa data per le loro nozze. Hanno, poi, dovuto rimandare le celebrazioni e chiedere ai loro amici, ai loro parenti e ai loro fan di attendere.

In realtà, una nuova data c’è già, ma la coppia preferisce non renderla ancora pubblica. La Palmas, invece, ha preferito raccontare come aveva immaginato la giornata del 28 marzo. Lo ha fatto tramite un post sul suo profilo Instagram:

2 8-03-2020: la data del nostro matrimonio, sarebbe dovuto essere oggi ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo. In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie. Ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato…

Le nozze rimandate, quindi, non hanno compromesso l’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L’ex velina, inoltre, ha aggiunto alcune informazioni sul loro futuro:

Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello e soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo Amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale.

Anche Filippo Magnini ha voluto, tramite un post su Instagram, celebrare questa data speciale nonostante le nozze rimandate:

Drin drin… suona la sveglia e tu: “Amore oggi è il 28 Marzo ci dovevamo sposare”. Io: “Lo so Amore mio, ma io ti avrei sposato oggi come ti sposerei ogni giorno della mia vita. Ci sposeremo presto quando il mondo potrà stringersi di nuovo in un lungo abbraccio. TI AMO.

A sostenerli, con un commento, anche Elena Barolo, che sarà la testimone di Giorgia Palmas. Le nozze sono state solo rimandate, ma il dispiacere per non aver potuto vivere il loro sogno nel giorno previsto è forte. La Palmas e Magnini, però, non si sono lasciati abbattere e hanno dimostrato che l’amore vero può superare anche le difficoltà inaspettate.