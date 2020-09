Giorgia Palmas e Filippo Magnini genitori: è nata Mia

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Fiocco rosa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. È nata la piccola Mia. A dare l’annuncio proprio i due neo-genitori che, dopo aver condiviso i momenti più belli della gravidanza con i loro fan, hanno voluto dare la notizia personalmente e mostrare la prima foto della piccola.

Per Filippo e Giorgia il 2020 è stato un anno veramente intenso. Dopo aver dovuto rinunciare alle nozze a causa dell’emergenza sanitaria, i due hanno annunciato di star per allargare la famiglia. Ora, a pochi momenti dal parto, per la gioia di amici e ammiratori, hanno presentato a tutti la piccola Mia attraverso i loro profili social. Dolcissime le parole dedicate dalla Palmas alla sua secondogenita:

Oggi è un giorno meraviglioso perchè tu, Amore nostro infinito, sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire.

Estremamente emozionato anche Filippo Magnini, che, in questi mesi, non ha mai nascosto di essere impaziente di poter abbracciare la sua prima figlia:

Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole. Anzi, ora che mi sono rirpeso te le dico: ti amo piccola Mia.

Magnini, poi, ha dedicato un pensiero alla sua adorata compagna Giorgia, facendole i complimenti per la forza con cui ha affrontato il parto. Si è, inoltre, detto felice per la famiglia che, insieme a Sofia, figlia della Palmas, stanno costruendo passo dopo passo. I due, d’altronde, hanno sempre dimostrato, con grande romanticismo, di essere estremamente innamorati.

Numerosi i messaggi ricevuti dai due: non solo i loro fan, ma anche amici e colleghi hanno voluto fare gli auguri alla coppia. Cristina Chiabotto, Christian Vieri, Alessandro Cattelan, Marco Borriello, Elena Barolo, Beatrice Valli ed Elisabetta Canalis sono solo alcuni dei Vip che hanno lasciato teneri messaggi sotto la foto della piccola Mia.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono al settimo cielo e, con molta probabilità, presto mostreranno nuove e bellissime immagini di famiglia.