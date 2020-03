Giorgia, il messaggio per la mamma di Alex Baroni: “Sei stata una donna eccezionale”

editato in: da

Giorgia ha scritto un bellissimo messaggio per Marina, la mamma di Alex Baroni, che si è spenta nelle scorse ore a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. La notizia ha gettato nello sconforto la cantante, che era molto legata alla donna. Le sue splendide parole hanno commosso tutti.

“Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita. Che donna eccezionale sei stata, Marina Baroni” – ha scritto Giorgia sul suo profilo Instagram, a didascalia di una splendida foto che ritrae la mamma di Alex con un dolcissimo sorriso sul volto. L’annuncio della scomparsa della signora Marcelletti è stato dato su Facebook dalla nipote Valeria Frasca, e la cantante ha espresso subito il suo cordoglio per la dolorosa notizia. In moltissimi si sono aggiunti a lei per ricordare che grande donna fosse Marina.

Giorgia è stata molto legata ad Alex Baroni: due grandi artisti di successo, che verso la fine degli anni ’90 stavano rapidamente scalando ogni classifica italiana. La loro storia d’amore, nata nel 1997, ha fatto sognare milioni di persone e si è trasformata in uno splendido sodalizio professionale. Insieme, ci hanno regalato grandi capolavori come È la verità e Prima di domani, due brani che hanno collaborato al successo di Giorgia. Nel 2002 la loro relazione è giunta al capolinea, ma i due cantanti erano rimasti in buoni rapporti.

Solo pochi mesi dopo l’addio, Alex Baroni è rimasto vittima di un gravissimo incidente, e ci ha lasciati a soli 35 anni. Quello è stato un periodo difficilissimo per Giorgia, che non aveva mai smesso di provare un enorme affetto per il cantautore milanese. Del loro profondo legame, la cantante ha raccontato in seguito in alcune bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi decenni. E non dimentica mai di lasciare una splendida dedica social ad Alex Baroni, ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Poi la vita è andata avanti. Giorgia ha ritrovato l’amore al fianco del ballerino e musicista romano Emanuel Lo, dal quale nel 2010 ha avuto suo figlio Samuel. La cantante è tornata a sorridere, ma il suo pensiero, ogni anno, va al suo ex fidanzato. Oggi, non poteva certo mancare di dedicare qualche parola alla mamma di Alex.