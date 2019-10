Ginevra Pisani, cosa fa oggi la Professoressa dell’Eredità

editato in: da

Un passato da modella e una carriera in tv, Ginevra Pisani è conosciuta per essere la Professoressa dell’Eredità. Classe 1998 è arrivata al successo grazie a Uomini e Donne, dove ha vestito i panni di corteggiatrice, conquistando il tronista Claudio D’Angelo.

Dopo la partecipazione allo show di Maria De Filippi, Ginevra ha deciso di seguire i propri sogni. Archiviata la love story con il tronista, è diventata una star di Instagram e una influencer molto apprezzata. Si è dedicata alla recitazione, entrando nel cast di Loro, celebre film di Paolo Sorrentino. In seguito è stata scelta come Professoressa nello show L’Eredità, conquistando il pubblico di Rai Uno con il suo sorriso.

Negli ultimi giorni Ginevra Pisani è stata la protagonista di un brutto episodio, raccontato da lei stessa su Instagram. Nelle Stories la modella ha svelato di essere stata toccata da un uomo per strada, spaventandosi molto e senza ricevere aiuto da parte di nessuno. L’ex di Claudio D’Angelo ha spiegato che il fatto è avvenuto nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

Lei si trovava lì per un appuntamento presso un negozio di parrucchieri e aveva scelto un look perfetto per l’apericena: minigonna di jeans, stivali alti e maglioncino. “Mentre stavo attraversando e altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare nel verso opposto tra di loro sbuca un ragazzo nero che decide di toccarmi il sedere – ha spiegato -. Ma non toccarlo così… darmi proprio un bello schiaffo!“.

Ginevra ha svelato di aver denunciato il fatto perché “nessuno si deve permettere di toccare una persona senza la sua volontà. Il nostro corpo è troppo importante per essere molestato e violentato gratuitamente […] Nonostante ciò – ha concluso – io continuerò a mettere la minigonna, camminerò a testa alta”.

La Professoressa dell’Eredità ha confessato di essersi sentita molto sola perché nessuno in quel momento le ha dato una mano. “L’altra cosa terribile che voglio denunciare è che nessuno ha detto qualcosa – ha confessato -, era pieno giorno e nessuno mi ha aiutato o si è preoccupato di capire come potessi stare. Questo perché siamo in Italia e ancora molte persone hanno la concezione che se indossi una minigonna te la cerchi, te lo meriti. No, non funziona così […]”.