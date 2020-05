Gigi D’Alessio torna in tv con Anna Tatangelo, ma perde la sfida con Paolo Bonolis

editato in: da

Anna Tatangelo: gli amori, i look e le somiglianze sospette

Gigi D’Alessio torna in tv con Anna Tatangelo, ma perde la sfida degli ascolti conto Paolo Bonolis. Il cantante napoletano qualche giorno fa aveva annunciato su Instagram uno speciale della Rai sul suo programma Gigi, questo sono io. Una raccolta dei momenti più belli dello show che racconta la carriera dell’artista, ma anche il suo amore per Anna Tatangelo, ospite in passato della trasmissione. La scelta dell’azienda di viale Mazzini era piaciuta molto ai fan di D’Alessio, ansiosi di rivedere, anche se solo per una sera, Gigi e Anna di nuovo insieme in tv.

I due cantanti infatti si sono detti addio, dopo una lunga storia d’amore e un ritorno di fiamma che sembrava destinato a portarli verso l’altare. Oggi la Tatangelo ha lasciato Amorilandia, la grande villa alle porte di Roma i cui viveva con il compagno, e abita insieme al figlio Andrea ai Parioli. D’Alessio invece ha scelto di concentrarsi sulla musica e non ha più voluto parlare dell’addio ad Anna, anche nelle interviste che ha rilasciato di recente. Non è chiaro quale sia il motivo della rottura, anche se si parla di attriti nati dalla volontà della Tatangelo di convolare a nozze e dal rifiuto di Gigi di annullare il matrimonio con Carmela Barbato, sua prima moglie e madre dei figli Claudio, Ilaria e Luca.

Da mesi ormai Gigi e Anna non sono più stati avvistati insieme e anche su Instagram non hanno accennato alla rottura. Le repliche di Gigi, questo sono io, con la coppia ancora innamorata e felice, aveva quindi tutte le carte in regola per trionfare in tv contro Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Lo show però non è riuscito nell’impresa e nemmeno l’amore passato fra la Tatangelo e D’Alessio ha battuto il programma campione d’ascolti.

La replica di Ciao Darwin 7 su Canale Cinque ha infatti totalizzato 3.538.000 spettatori pari a circa il 18.1% di share, mentre su Rai Uno, Gigi, questo sono io, lo show di D’Alessio, con ospite anche la Tatangelo, ha tenuto di fronte alla tv 2.389.000 spettatori che corrispondono al 12.3% di share. Ad oggi l’unico riuscito a insidiare il primato di Bonolis come re del sabato sera è stato Amadeus, reduce dal successo di Sanremo 2020 con Fiorello.