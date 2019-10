Gigi D’Alessio insultato su Instagram, la figlia Ilaria lo difende

editato in: da

Su Instagram insultano Gigi D’Alessio e la figlia Ilaria risponde, difendendolo.

Forte e coraggiosa, la secondogenita del cantante napoletano non si lascia scoraggiare da critiche e attacchi crudeli. L’ha dimostrato più volte, replicando a tono agli haters e l’ha fatto anche questa volta, quando un follower ha fatto una battuta molto pesante su suo padre.

Ilaria, nata dall’amore di Gigi per l’ex moglie Carmela Barbato, è legatissima al suo famoso papà. In questi giorni Ilaria ha postato su Instagram una foto dolcissima in cui abbraccia l’artista napoletano. “Come ve lo spiego” ha scritto aggiungendo un cuoricino rosso. In tanti hanno commentato positivamente lo scatto, ma c’è anche qualcuno che non ha perso occasione per criticare aspramente Gigi D’Alessio.

“Ma è la figlia o la compagna?” ha chiesto un utente, criticando il cantante. “La nonna” ha risposto prontamente Ilaria, con grande ironia. Questo però non è bastato a fermare gli haters che hanno fatto riferimento alla differenza d’età fra Gigi e Anna Tatangelo, lui classe 1967, lei classe 1987.

“Beh, tanto a tuo padre gli piacciono le ragazzine quindi non c’è da meravigliarsi se eri la sua compagna” ha replicato un altro utente. Il commento ha fatto arrabbiare Ilaria, che è intervenuta con forza per difendere il papà. “Guardi, io sono super serena – ha scritto la giovane D’Alessio -. E sono convinta che lo sia anche lei. Sono cose che si dicono…alle quali non do peso. Se ascoltassi le str****te della gente a quest’ora mi sarei ammazzata. Ho le spalle larghe. Mi faccio una risata e auguro una buona vita a tutti. Anche a lei”.

Qualche tempo fa, quando D’Alessio si era separato dalla Tatangelo, Ilaria era intervenuta sui social, attaccando l’ex compagna del padre. In seguito la ragazza era tornata sui suoi passi e oggi la famiglia è più unita che mai. I problemi sono alle spalle e il ritorno di fiamma fra Gigi e Anna sembra aver portato nuova serenità.