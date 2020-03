Gigi D’Alessio si confessa sui figli, ma non parla di Anna Tatangelo

editato in: da

Anna Tatangelo: gli amori, i look e le somiglianze sospette

Gigi D’Alessio si confessa a Mara Venier, parlando del rapporto con i figli, ma non svela nulla sull’addio ad Anna Tatangelo. Sembra davvero finita la love story fra la cantante di Sora e l’artista napoletano, dopo la nascita di Andrea e un amore che durava da oltre dieci anni.

D’Alessio è intervenuto nel corso di Domenica In, raccontando le sue giornate con la famiglia. Gigi ha infatti quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea, frutto della relazione con Anna Tatangelo. Solo qualche settimana fa i due artisti, tramite un comunicato congiunto, avevano svelato sui rispettivi profili Instagram di essersi lasciati.

Intervistato da Mara Venier, D’Alessio non ha parlato della Tatangelo, ma ha svelato che sta trascorrendo molto tempo con i suoi figli. “Abbiamo la fortuna di avere la casa col giardino e siamo dei privilegiati – ha spiegato – la musica ci fa fare tanto, ci aiuta a superare le giornate, i miei figli hanno fatto una torta con sopra tutta l’Italia”. Nessun riferimento alla Tatangelo, che sta trascorrendo questi giorni in un altro appartamento, lontano da Amorilandia, la villa alle porte di Roma in cui viveva fino a qualche tempo fa.

Un amore, quello fra Gigi e Anna, nato grazie a una collaborazione artistica, quando lei era un astro nascente della musica. Era il 2006 quando la love story venne resa nota, scatenando i gossip. All’epoca fece discutere non solo la grande differenza d’età, ma anche il fatto che D’Alessio fosse ancora legato a Carmela Barbato. Nel 2010 la nascita di Andrea, primo figlio della coppia, poi la crisi, arrivata sette anni dopo.

Nel 2018 i due erano tornati insieme e al dito della Tatangelo era apparso un anello di fidanzamento che faceva sognare le tanto agognate nozze. Poi una distanza sempre più grande e l’addio qualche mese fa. Da allora, a differenza di quanto era accaduto nel periodo della prima crisi, D’Alessio non ha rilasciato dichiarazioni e non ha più parlato della compagna.