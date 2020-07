Buffon rinvia le nozze con D’Amico, mentre la ex Seredova si gode la vita da neomamma

editato in: da

Ancora niente nozze per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: secondo le indiscrezioni del settiminale Nuovo, il matrimonio tra il campione della Juventus e la giornalista sportiva tarderebbe ad arrivare per decisione dello stesso calciatore.

I due si sono avvicinati nel 2014 ed hanno avuto un figlio di nome Leopoldo Mattia, che ha quattro anni, eppure i fiori d’arancio non sono ancora arrivati. In base a quanto si è appreso dalle pagine del settimanale sopracitato, Gigi avrebbe deciso di concentrarsi sul suo lavoro per raggiungere il traguardo della Champions League e di rimandare il matrimonio finché non appenderà definitivamente i guantoni al chiodo, in modo da potersi dedicare unicamente alla famiglia.

Il motivo della decisione, se fosse veritiero, sarebbe più che comprensibile, visto che Gigi ha altri due splendidi bambini avuti con Alena Seredova, di nome Louis Thomas e David Lee, rispettivamente di 12 e 9 anni, mentre Ilaria D’Amico ha avuto dieci anni fa il figlio Pietro, nato dall’unione con l’ex Rocco Attisani. La priorità di Buffon e della D’Amico, dunque, è rivolta al benessere dei loro figli, che meritano amore e tempo.

Anche la Seredova, che è diventata di nuovo mamma a maggio 2020 di Vivienne Charlotte, ha sempre preferito salvaguardare i sentimenti dei bambini. A sottolineare ciò, la showgirl aveva rilasciato tali parole durante l’ultima intervista a Verissimo:

Sarà perché sono all’antica o perché i miei stanno insieme da mezzo secolo, ma non amo il concetto di famiglia allargata. Preferisco l’idea di due famiglie serene in cui i ragazzi stanno bene da entrambe le parti. Non sono per il Natale coi nuovi compagni, gli ex e i figli di tutti: non mi sembra sano e penso che confonda i bambini.

Questo, però, non significa che i rapporti tra Alena, Gigi e Ilaria non siano civili, anzi non sono mancate le congratulazioni del calciatore per la nascita di Vivienne.

Per tanto, il dolore provato dalla showgirl dopo la separazione dall’ex marito è ormai acqua passata: la modella cecoslovacca ha guardato avanti ed ha coronato il suo sogno di avere una femminuccia grazie all’amore ritrovato con il compagno Alessandro Nasi, vicepresidente di una holding finanziaria e super appassionato di calcio, proprio come Alena. Nemmeno per loro, comunque, il matrimonio è alle porte, anche se la neomamma si è detta comunque fortunata e felice dell’uomo che ha accanto. Cosa che ha anche confessato a Caterina Balivo, nella sua ultima intervista a Vieni Da Me: