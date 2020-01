Gianni Sperti reagisce alle parole di Paola Barale sul loro divorzio

editato in: da

Gianni Sperti non commenta l’intervista di Paola Barale a La Confessione e sceglie il silenzio su Instagram. Il ballerino ed ex marito della showgirl non ha voluto parlare in nessun modo delle dichiarazioni rilasciate a Peter Gomez. Per la prima volta infatti la Barale ha svelato i motivi della fine del loro matrimonio, riportando a galla ricordi dolorosi.

Paola ha svelato che l’addio sarebbe arrivato perché Gianni sognava dei figli, ma anche per via del suo comportamento. “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro – ha svelato la Barale durante La Confessione -. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità […] Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.

Parole che hanno gettato una nuova luce sulla fine della relazione fra la Barale e Sperti. Un amore nato a Buona Domenica e coronato nel 1999 dal matrimonio. Poi i gossip e un addio arrivato all’improvviso su cui si è parlato molto nel corso degli anni. Dopo il divorzio infatti Paola e Gianni sono stati lontani per tantissimo tempo e ancora oggi non hanno un rapporto, ma soprattutto parlano con difficoltà delle nozze passate.

Nonostante ciò l’ex ballerino non ha mai nascosto il dolore per la fine del suo matrimonio e ha raccontato più volte come a salvarlo dalla sofferenza sia stata Maria De Filippi. Fu proprio la moglie di Costanzo a sceglierlo come opinionista di Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari, oggi sua inseparabile amica.

La grande riservatezza di Gianni e Paola ha creato ancora più clamore intorno alle rivelazioni della Barale fatte a Peter Gomez. L’opinionista di U&D però ha scelto di non rispondere. Su Instagram, ormai da qualche giorno, ha optato per un pacato silenzio e non ha aggiornato nemmeno le Stories. Nessuna risposta nemmeno ai fan che chiedono informazioni sulla sua vita privata.

Mentre Paola Barale dopo l’addio è stata legata per moltissimo tempo a Raz Degan, Sperti ha scelto di proteggere la sua privacy, non ha mai svelato i suoi nuovi amori e sembra intenzionato a farlo ancora.