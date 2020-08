Gianni Sperti cambia look e sfoggia la chioma biondo platino

editato in: da

Cambio di look per Gianni Sperti, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia la nuova chioma biondo platino.

L’opinionista di Uomini e Donne ha accompagnato la foto a un lungo post, dove ha messo nero su bianco la sua grande volontà di cambiamento, in un periodo difficile come quello che tutti abbiamo attraversato:

Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita.

Sperti ha voluto sottolineare anche che questo aspetto del suo carattere non sempre è apprezzato dagli altri, ma che va avanti lo stesso, nonostante tutto:

Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!

Ovviamente non sono mancati i commenti di amici e fan: primo fra tutti quello della compagna di avventure Tina Cipollari, che ha scritto “Vorrei tanto sapere che ti dice il cervello”, mentre Valeria Marini ha prontamente risposto con il complimento “New look stellare”.

Da parte dei follower un grande sostegno per questa trasformazione, non solo riguardante il look, ma principalmente interiore: “Unico, umile, intelligente e con un’anima buona, oltre che bellissimo”, “Puoi cambiare tutto… Ma il tuo grande cuore e la tua grande umiltà resteranno sempre tali! Frutto di una grande famiglia alle spalle”, “Purché ci facciano stare bene, ben vengano i cambiamenti e, se a qualcuno non piace beh, passi lunghi e ben distesi”.

Gianni Sperti non è l’unico tra i vip nostrani ad aver ceduto a un cambiamento radicale della propria immagine: anche Anna Tatangelo, dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio, ha sfoggiato un bellissimo biondo platino, così come Alessandra Amoroso, che dopo aver cambiato colore di capelli, ha mostrato la frangia. Senza dimenticare Elodie, che dal taglio corto è passata alle treccine afro, e Alba Parietti, che da qualche tempo ha detto addio alla lunga chioma per un bellissimo taglio corto.