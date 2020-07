Gianni Morandi, la dedica per la moglie Anna su Facebook: “La amo come il primo giorno”

editato in: da

L’amore che lega Gianni Morandi e Anna è profondo e sincero: il cantante non perde occasione per ricordarlo sui social, e ha approfittato dell’onomastico della moglie per dedicarle parole cariche di romanticismo.

Su Facebook Morandi ha pubblicato una foto in bianco e nero in compagnia della sua amata Anna, accompagnandola a frasi dolcissime:

Vorrei fare un augurio con un bacio ad Anna, mia moglie. Ci siamo incontrati 26 anni fa e siamo legati da un sentimento grande, da un amore che si è sempre rafforzato con il passare del tempo.

Il loro legame, dopo tanti anni, è ancora forte e travolgente: Gianni e Anna sono ancora innamoratissimi e complici, e tramite i social mostrano la loro relazione fatta di quotidianità, risate e un’intesa invidiabile. Come in ogni storia ovviamente possono esserci alti e bassi, anche se il cantante sottolinea quanto sia importante ricordare l’amore che li lega:

Come in tutte le coppie ci sono contrasti e opinioni diverse che portano a momenti di discussioni e litigi ma senza mai perdere il rispetto reciproco e, alla fine, sempre con la voglia di fare pace.

I due si sono conosciuti a una partita di calcio di beneficenza a Monghidoro, il paese di lui: Anna era sugli spalti ad assistere, Gianni in campo. Per il cantante è stato un colpo di fulmine, la donna invece non rimase subito colpita: ha raccontato infatti che durante quel primo incontro gli diede un numero di telefono sbagliato.

Morandi però non si lasciò abbattere dall’iniziale reticenza di Anna, e col tempo l’ha conquistata. La coppia è convolata a nozze nel 1994, con una cerimonia intima, con pochi parenti e amici. Da allora i due non si sono più lasciati, e tre anni dopo il matrimonio, nel 1997, è nato Pietro, che si sta facendo strada nel mondo della musica, come il padre.

Ancora oggi Gianni Morandi non può fare a meno di ricordare quell’incontro che gli ha cambiato la vita, mettendo al primo posto le emozioni che, dopo più di venticinque anni, gli fa provare: