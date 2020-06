Morandi-Conti, le dediche d’amore in diretta tv alle mogli Anna e Francesca

editato in: da

Gianni Morandi e Carlo Conti sono degli inguaribili romantici: durante il programma Con il cuore nel nome di Francesco il cantante e il conduttore hanno riservato per Anna Dan e Francesca Vaccaro, le rispettive mogli, una dedica speciale.

Ti amo per sempre

Come nessuno al mondo ha amato mai

Così recita la canzone di Gianni Se non avessi più te, cantata con trasporto dal cantante dei colli bolognesi durante il concerto di beneficenza in onda il 9 giugno su Rai 1. La manifestazione sostiene da ben 18 anni la raccolta fondi organizzata dai Frati Francescani di Assisi a favore delle famiglie italiane più bisognose, specialmente in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Dal bellissimo piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti e Gianni Morandi si sono fatti prendere dall’emozione del momento, decidendo così di regalare dolci pensieri per le mogli attraverso una canzone.

Non è la prima volta che il conduttore e il cantante hanno dimostrato pubblicamente il loro amore per Anna e Francesca.

Carlo e la moglie si sono conosciuti tra i camerini e il backstage di casa Rai. Francesca, infatti, è una costumista televisiva ed è grazie al suo lavoro che è riuscita a conquistare il cuore del popolare conduttore.

Conti ama incondizionatamente sua moglie e non lo ha mai nascosto. Oltre alle molteplici dediche su Instagram, il conduttore ha parlato della sua Francesca anche nel libro Si dice babbo!, da lui scritto e pubblicato quando è diventato papà di Matteo nel 2014.

Prima di conoscerla, ero malato di “Dongiovannite”. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre.

Gianni Morandi non è mai stato da meno: si è sempre rivelato orgoglioso della sua Anna, che oltre ad essere la sua anima gemella, è anche la sua consulente social. Non ci è voluto molto prima che i fan del cantante iniziassero ad adorare Anna e le foto da lei scattate.

In occasione del loro venticinquesimo anniversario che cadeva il 19 agosto 2019, Morandi ha espresso tramite un post Instagram tutto l’amore che prova per Anna, facendo impazzire di gioia anche tutti i fan.

19 agosto. Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore. Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente.