Morandi e la moglie Anna ospiti di Al Bano e Lecciso: la foto su Instagram

Loredana Lecciso e Gianni Morandi hanno pubblicato sul loro profilo Instagram una foto che ha conquistato i fan, sullo sfondo della Tenuta Carrisi.

Il cantante sta trascorrendo le vacanze insieme alla moglie Anna, alla scoperta delle mete più belle del sud del paese: Gianni Morandi – come è solito fare sui social – ha documentato sul suo profilo Instagram il suo viaggio.

Dopo aver visitato la meravigliosa Matera e aver pubblicato le foto di rito tra i Trulli di Alberobello, sia sul profilo di Gianni che su quello della Lecciso è apparso lo stesso scatto che ritrae le due coppie insieme: Al Bano con la compagna e Morandi con la moglie.

Il cantante sotto il suo post ha scritto “Non c’è Puglia senza Al Bano”, scatenando i like e i commenti dei fan. Su Facebook poi ha spiegato meglio ai suoi ammiratori: “Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità”.

Anche per la Lecciso non sono mancati gli apprezzamenti dei followers: “Stupendi”, “Che bella questa foto”, “Due coppie meravigliose”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto lo scatto pubblicato sul profilo social della compagna di Al Bano.

I due artisti sono legati da una amicizia duratura: arrivato in Puglia insieme alla moglie, era doveroso per Morandi andare a trovare l’amico nelle sue Tenute.

Per una volta la foto non è stata scattata da Anna, che ha deciso di seguire la sua passione e reinventarsi fotografa. Una passione sostenuta dal marito: infatti l’hashtag #fotodianna è diventato col tempo quello più usato da Gianni Morandi.

Nel frattempo Al Bano è tornato a sorridere accanto a Loredana Lecciso: il cantante, nonostante le tensioni del passato, ha sempre cercato di tenere unita la sua grande famiglia allargata e oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto alla madre dei suoi figli, Jasmine e Bido.

Carrisi ha chiarito più volte questa sua volontà: “Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”.