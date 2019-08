Chi è Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi

editato in: da

Moglie, compagna, consigliera e…consulente social. Tutto questo e molto altro, da più di venticinque anni, è Anna Dan per Gianni Morandi.

La seconda moglie di uno dei cantanti più amati della musica italiana è veramente la sua anima gemella. Anna e Gianni si sono conosciuti a una partita di calcio di beneficienza a Monghidoro, il paese di lui: lei era andata con amici comuni ad assistere alla gara sugli spalti, lui era a giocarsela, con la consueta grinta,in campo.

Così, Morandi ha ricordato la prima volta che ha visto sua moglie: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida![..] Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

In realtà, tra Anna e Gianni, non fu quel che si dice un colpo di fulmine, tanto che lei ha raccontato di aver dato, quella prima volta, al cantante, un numero di telefono sbagliato. Eppure Morandi non ha mollato e, anche se non è stato facile, alla fine l’ha conquistata. Da quel momento, i due non si sono più lasciati e, dopo più di venticinque anni, un matrimonio e un figlio, Pietro, i due sono ancora innamoratissimi.

La coppia si è sposata in segreto nell’inverno del 1994 in un’intima cerimonia sotto la neve. Tre anni dopo è nato Pietro, l’ultimo figlio di Gianni Morandi che, dal padre, ha preso il talento e la simpatia e, sebbene giovanissimo, con il nome d’arte Tredci Pietro, si sta facendo conoscere nel mondo della musica e può vantare già molti fan.

La famiglia, Gianni e Pietro, sono al centro del mondo di Anna Dan. Dopo una vita da consulente informatica in azienda, Anna ha scelto si seguire la sua passione e il suo talento, e oggi lavora come fotografa. La sua professione la sfrutta anche per svelare al pubblico i segreti di “casa Morandi”. Gli scatti che si possono ammirare sui seguitissimi profili social di Gianni Morandi, in cui il cantante racconta con simpatia la sua quotidianità e la sua vita familiare sono, infatti, tutti merito di Anna. La moglie è in un certo senso l’artefice del successo social di Morandi ma non solo per le foto: quegli scatti emozionano e coinvolgono il pubblico perché raccontano la loro felicità coniugale, il loro amore normale e fortissimo, la loro complicità invidiabile e la voglia dopo 25 anni di continuare a divertirsi insieme.