Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca diventano genitori: è nata Blu Jerusalema

editato in: da

Sharon Fonseca, la gravidanza su Instagram della bellissima fidanzata di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi è diventato papà: la compagna Sharon Fonseca ha dato alla luce una bambina, come annunciato qualche mese fa, e il nome scelto dalla coppia è Blu Jerusalema.

L’annuncio della nascita della loro primogenita non poteva che arrivare via social: sia l’imprenditore che la fidanzata hanno pubblicato su Instagram lo stesso, tenerissimo scatto, che ritrae uno dei loro primi momenti della vita a tre. Ad accompagnare la dolcissima foto le parole di un papà già innamorato:

È con noi… Io e Sharon siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie al cielo sta benissimo e noi già l’amiamo più delle nostre stesse vite. Gianluca e Sharon.

La modella ha invece scritto: “Non riesco a trovare le parole per descrivere quest’esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando. Siamo grati e ci sentiamo fortunati. Benvenuta al mondo Blu Jerusalema Vacchi. Già ti amiamo più di noi stessi”.

Anche poco prima del parto Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca non avevano rinunciato a condividere con i numerosissimi follower uno dei loro celebri balletti, in pigiama e pantofole, coinvolgendo anche un’infermiera. “In sala parto cercando di aiutarla a uscire… ma inizio a pensare che lei non voglia vedermi”, aveva commentato scherzando l’imprenditore.

Vacchi e la modella venezuelana si sono conosciuti due anni fa sul set di un video musicale – dopo la rottura con Giorgia Gabriele – e da allora non si sono più lasciati: Sharon, nonostante i 28 anni di differenza, ha conquistato l’imprenditore bolognese con una personalità fuori dal comune, una grande intelligenza e ovviamente, l’innegabile bellezza.

I due, da sempre innamoratissimi e affiatati, hanno documentato su Instagram i momenti più belli della loro relazione, tra scatti romantici e balletti divertenti. Senza dimenticare ovviamente le foto dolcissime della gravidanza, che hanno mostrato un lato inedito di Vacchi, entusiasta di diventare papà a 53 anni.

La coppia social aveva dato la bella notizia ai follower in un giorno speciale, quello della festa della mamma. E come dimenticare l’annuncio del sesso del bambino, in perfetto stile Vacchi: sopra la villa dell’imprenditore infatti un elicottero aveva liberato nell’aria una nuvola rosa.