Giancarlo Magalli, stoccata ad Adriana Volpe. E Samanta Togni incanta a I Fatti Vostri

editato in: da

Giancarlo Magalli esordisce con la nuova stagione de I Fatti Vostri e coglie l’occasione per lanciare una frecciatina ad Adriana Volpe. Mentre al suo fianco Samanta Togni incanta con l’abito bianco.

I Fatti Vostri riparte su Rai 2 per la stagione 2020-2021 e Magalli ne approfitta per ricordare tutti i maestri d’orchestra e le presentatrici che si sono succeduti in questi anni, introducendo il tema dell’alternanza. Saluta Demo Morselli e Roberta Morise per i quali il conduttore la scorsa estate si era battuto perché non fossero sostituiti, senza però raggiungere l’obiettivo. E così si trova a dare il benvenuto a Samanta Togni e Stefano Palatresi, suoi nuovi compagni di viaggio. “In un programma che dura trent’annici si alterna, le cose cambiano. Il maestro Palatresi stava con noi anni fa e ritorna, il maestro Morselli, quest’anno dopo due anni è rimasto a casa, Robertina Morise, che anche salutiamo, alla quale vogliamo molto bene, non c’è, si alterna con Samanta, perché è normale alternarsi”.

Poi ricorda che anche lui si è alternato con altri presentatori e fa i nomi di Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Gigi Sabani, Massimo Giletti. A questo punto, Giancarlo Magalli lancia la frase sibillina che è stata interpretata come una frecciatina nei confronti di Adriana Volpe. “L’alternanza è normale, devo dire che in genere la gente la prende bene, tranne qualcuno che s’è lamentato e sono, stranamente, quelli che ci sono stati di più! Quelli che sono stati dieci anni si sono lamentati dell’alternanza ma vabbé, magari un giorno torneranno anche loro, quando io sarò morto“.

Una stoccata quasi inaspettata, se si pensa all’esordio del discorso. Ma evidentemente lo strascico delle polemiche, che ormai vanno avanti da anni, non è ancora finito. E forse Magalli ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo che durante l’estate Adriana Volpe aveva alimentato le tensioni, affermando di aver ritrovato la libertà conducendo il programma Ogni Mattina su Tv8 (leggi la nostra intervista ad Adriana Volpe).

Intanto, quest’anno al fianco del presentatore ai Fatti Vostri c’è Samanta Togni, anche lei in qualche modo intervenuto nei mesi scorsi sulla questione Magalli-Volpe. Per il suo debutto la ballerina ha scelto un tubino bianco che mette in risalto il suo corpo scolpito, con scollo vertiginoso. La Togni trionfa al suo esordio, anche se sul suo profilo Instagram alcuni follower la vorrebbero veder danzare come ai tempi di Ballando con le Stelle: “Torna a ballare sei il Top”.