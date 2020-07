Magalli-Cirillo, lo scontro non si placa: interviene anche Adriana Volpe

editato in: da

Non accenna a placarsi la lite tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. I due, che hanno lavorato insieme nel programma di Rai Uno I Fatti Vostri, continuano a lanciarsi frecciatine e reciproche accuse. Nei giorni scorsi, inoltre, il conduttore ha annunciato di voler querelare il cantante. Quest’ultimo, per difendersi, ha pubblicato un lungo post di sfogo sul suo profilo Instagram. E, a dargli man forte, è intervenuta anche Adriana Volpe.

Un botta e risposta, quello tra Magalli e Cirillo, quindi, che sembra continuare senza la possibilità di trovare un punto d’incontro. Marcello, infatti, ha preso le difese della collega e amica Adriana Volpe, con la quale ha partecipato anche a Pechino Express, affermando, in un’intervista al settimanale Nuovo, che entrambi sono stati cacciati da I Fatti Vostri per volere del conduttore.

Cirillo ha, inoltre, sottolineato la cattiveria di Magalli sostenendo che avrebbe anche ironizzato sulla malattia della sua stessa madre. Parole che, come si può immaginare, il conduttore non ha digerito. Dichiarando di non aver mai mandato via nessuno dal programma ha, così, deciso di procedere con una querela nei confronti del cantante.

La scelta di portare la lite sul piano legale, non ha tuttavia placato la polemica pubblica. Cirillo, infatti, ha commentato sui social la decisione del presentatore facendo riferimento ad un suo recente attacco nei confronti della Volpe:

Sai cosa penso, che quell’emoticon con il quale consigliavi ad Adriana Volpe di stare zitta (post che coraggiosamente hai levato da Facebook) forse lo dovresti dedicare a te stesso. Caro il mio ‘querelator cortese’. Anche questa volta hai perso un’altra occasione per stare zitto.

È intervenuta anche la Volpe, che non poteva certo rimanere ad osservare in silenzio l’ennesima lite tra Marcello Cirillo e il suo acerrimo nemico:

Caro Marcello, negando anche l’evidenza dimostra di aver urgente bisogno di fosforo – ha affermato la conduttrice in un commento-. È proprio il caso di dire che qui la “memoria ha le gambe corte” … che pessima figura!

Insomma, ancora una volta è bastato ben poco per accendere gli animi di Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo e Adriana Volpe. Si tratta dell’ultimo atto di una battaglia che va avanti ormai da tempo o ci saranno altri scontri?