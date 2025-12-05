Grigniani e la polemica sulla cover di Laura Pausini: “Non è stata un’amica”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gianluca Grignani

Gianluca Grignani torna a parlare dello scontro con Laura Pausini e delle polemiche legate alla cover di La mia storia fra le dita. Qualche mese fa infatti l’artista aveva criticato apertamente la cantante dopo l’annuncio legato all’uscita del suo nuovo singolo.

Lo scontro per la cover di La mia storia fra le dita

Ma andiamo con ordine. Lo scorso luglio Laura Pausini aveva svelato sui social l’uscita di La mia storia fra le dita, nuovo singolo e cover del celebre brano di Gianluca Grignani. Nel suo annuncio però la cantante non aveva citato il collega, specificando che la canzone era proprio la sua.

Poco dopo Grignani aveva provato – senza riuscirci – a commentare il post di Laura Pausini. A quel punto, come raccontato da lui stesso, aveva deciso di scrivere un lungo commento nelle sue Stories di Instagram. “Il testo che vedrete nella storia successiva – aveva scritto -, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del ‘suo nuovo singolo’. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato!”.

Nelle Stories successive aveva aggiunto: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni! Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover… di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi Historia entre tus dedos…). Ci tenevo a ricordarlo… lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, La Mia Storia Tra Le Dita, ma soprattutto a te. Ti abbraccio. Gianluca”.

Poco dopo Grignani aveva annunciato l’uscita di Mi Historia Entre Tus Dedos, versione spagnola del singolo del 1995 con la collaborazione di Matteo Bocelli.

Le parole di Gianluca Grignani su Laura Pausini

A distanza di tempo da quei fatti, Gianluca Grignani è tornato a parlare dello scontro con Laura Pausini. I due cantanti infatti hanno raggiunto un accordo dopo le dichiarazioni di Grignani, ma l’artista non ha nascosto di essere rimasto infastidito dal comportamento della collega.

In occasione della presentazione della riedizione di Destinazione Paradiso, suo album di successo, il cantante ha spiegato: “La diffida a Laura Pausini non la racconto, non voglio continuare il discorso”. Gianluca ha rivelato che la questione “non è stata difficile da gestire, ma fastidiosa e il finale della storia non è stato reclamizzato quanto il resto”.

“Laura Pausini non mi ha fatto sentire il brano – ha aggiunto -, ha cambiato testo e significato, passando dalla prima alla terza persona. È un’amica ma in quel momento non lo è stata. Se abbiamo risolto velocemente la questione evidentemente non sono tanto lontano dalla verità”.

Poi un riferimento a Matteo Bocelli che ha realizzato una cover in spagnolo del brano: “Matteo mi ha chiamato per farmi sentire quel che voleva fare, non è un caso che il padre lo lasci cantare, ha una personalità enorme e sono fiero e convinto del brano”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!