Serena Enardu pronta a sposare Pago: “Vederlo con altre donne mi fa male”

Serena Enardu e pronta a sposare Pago. A svelarlo è stata proprio l’imprenditrice sarda in un’intervista in cui ha confessato di soffrire molto nel vedere il cantante accanto ad altre donne al GF Vip. Come è noto, l’artista sardo e la compagna si sono lasciati dopo un durissimo falò di confronto a Temptation Island Vip.

Pago, vedendo la vicinanza di Serena con il single Alessandro, ha messo in dubbi i sentimenti di lei nei suoi confronti. Nel corso dell’incontro finale sono emersi tutti i problemi della coppia e la Enardu ha affermato di non amare più il fidanzato. A distanza di mesi però l’ex tronista di Uomini e Donne ha cambiato idea ed è pronta a riconquistare il cuore dell’amato. Non solo: vorrebbe anche sposarlo.

“Le nostre erano due vite che non avevano più una direzione, avevamo perso la passione e la progettualità – ha confessato al Magazine di Uomini e Donne -. Eravamo entrati in una routine, nonostante alla nostra età ci meritassimo di più. Ci meritavamo di ridere, di essere complici. […] Vorrei capire se mi percepisce ancora a livello di sentimenti. Penso che, quando si tratta di amore, non si possa scegliere a tavolino. Comprendo che sia il dolore a parlare al suo posto e solo oggi, che vederlo accanto ad altre donne della casa mi fa stare male, capisco cosa possa aver provato lui”.

Serena ha affermato di seguire sempre Pago al Grande Fratello Vip. “Lo osservo come una bambina che guarda un film di paura – ha spiegato -, con le mani che coprono gli occhi ma tentano di sbirciare. Il timore di ascoltare o vedere qualcosa che mi possa far soffrire è forte”. La Enardu ha poi affermato che per amore di Pago potrebbe anche sposarsi.

“Sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata – ha confessato -, perché non crede nel matrimonio. È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito”. Poi la rivelazione sul gesto romantico che fa ogni sera per l’ex.

“Gli mando dei messaggi su WhatsApp. A volte sono una buonanotte, altre una foto o una nota vocale – ha rivelato -. Spesso li cancello perché mi ritrovo a mandare dei messaggi lunghissimi e mi dico: “Povero lui quando dovrà sentirli“. Gli scrivo tutte le volte che lo penso, perché è il mio modo per sentirlo vicino. Quando lui avrà finito la sua esperienza, se ne avrà voglia, saprà che sono qui ad aspettarlo. Mi aspetto solo che dopo questo tempo lui abbia le idee più chiare”.