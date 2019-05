GF16, Jessica Mazzoli operata d’urgenza in ospedale dopo un malore

editato in: da

Giornate di preoccupazione ed allerta nella casa del Grande Fratello, dove Jessica Mazzoli è stata colpita da un forte malore e ricoverata d’urgenza in un ospedale di Roma per essere sottoposta ad un intervento chirurgico.

L’ex fidanzata di Morgan, e madre della sua seconda figlia, ha cominciato a sentirsi male quasi due giorni fa ed è stata subito fatta uscire dalla casa del reality per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Arrivata al “Policlinico Umberto I”, la Mazzoli è stata operata d’urgenza per peritonite ed è tuttora convalescente in ospedale. Le condizioni di salute della concorrente del GF sembrano essere buone e stabili, come riferito dall’account Instagram del reality: “Jessica Mazzoli sta molto meglio dopo essere sottoposta a un intervento chirurgico in seguito al malore che l’ha colpita nella giornata di ieri. Da Grande Fratello gli auguri di pronta guarigione“.

Anche Barbara D’Urso, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, ha rassicurato pubblico sulle condizioni di salute di Jessica Mazzoli, tuttora concorrente del GF: “L’ho sentita in mattinata e sta bene anche se un po’ provata. Vuole già tornare nella Casa, anche se ovviamente adesso la cosa più importante è la sua salute“.

La conduttrice ha poi chiarito la posizione della Mazzoli rispetto al programma, chiarendo a tutti che la ragazza al momento si trova isolata nella sua stanza di ospedale, senza telefono o televisore, perchè ancora tra i concorrenti del reality. In questo modo, continua a rimanere lontana da notizie di ogni genere, in modo tale da poter tornare nella casa del Grande Fratello non appena possibile. Chiaramente, la produzione sta aspettando di sentire il parere dei medici per poter capire se davvero la Mazzoli possa tornare a tutti gli effetti nella casa più spiata di Italia. D’altronde, come già riferito dalla D’Urso, la salute è ben più importante della televisione, per cui la ragazza rimarrà ricoverata ancora un paio di giorni prima che i medici possano prendere una decisione definitiva.

Insomma, la situazione sembra essersi risolta al meglio, nonostante le ore di preoccupazione e paura vissute dai concorrenti della casa e dalla produzione per le condizioni di salute della Mazzoli. Tornerà a tutti gli effetti nel Grande Fratello? Ma, soprattutto, quando?