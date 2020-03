GF Vip, Valeria Marini ancora contro la Elia: “Mi sono sentita perseguitata”

editato in: da

Che non si siano mai amate ormai è chiaro a tutti, e nella Casa del Grande Fratello Vip non facevano altro che litigare e scontrarsi: ovviamente stiamo parlando di Valeria Marini e Antonella Elia.

Da qualche tempo la Marini è uscita dal bunker di Cinecittà, ma non ha smesso di parlare della sua permanenza all’interno della Casa. Per la showgirl non era la prima partecipazione come concorrente Vip del reality show: era già stata un’inquilina osservata dal Grande Fratello durante la prima edizione.

Se per Valeria quella si era dimostrata un’esperienza positiva – classificandosi terza – lo stesso non si può dire di questa quarta edizione: gli scontri con Antonella Elia erano all’ordine del giorno, con litigi che hanno tenuto banco per settimane, tra provocazioni e offese.

È tornata a parlarne proprio in questi giorni in un’intervista al settimanale Novella 2000: nonostante non abbia fatto esplicitamente il nome della collega, di certo tutti sanno che non scorreva buon sangue tra le due. E lo ha ribadito, aprendo il suo cuore:

Ho dei ricordi belli, ma se ripenso a quello che ho subìto mi sento ancora ferita. C’è modo e modo per esprimere un parere. Posso dire che la reclusione nella Casa almeno mi ha salvato da un possibile contagio, quello era un reale isolamento.

Nell’intervista ha anche affermato che, dopo aver saputo quanto successo a Piero Chiambretti, ha sofferto molto e che le lacrime hanno avuto la meglio. Al settimanale la Marini ha anche confessato che nei suoi ultimi giorni nella Casa gli altri inquilini le avrebbero fatto notare comportamenti sbagliati, che lei però ritiene di non aver messo in atto:

Mi sono sentita perseguitata senza motivo: se avessi avuto un comportamento scatenante avrei provato a capire, ma così non so darmi spiegazioni. Ma, dato che i problemi oggi sono altri, nemmeno voglio pensarci.

La showgirl non ha risparmiato anche chi, dopo la sua uscita al programma, secondo lei avrebbe usato il suo nome:

Non mi interessa rispondere a chi, quando ero nella Casa, ha usato il mio nome per farsi pubblicità. So che il pubblico non è stupido e questo in parte mi consola.

Anche questa volta Valeria Marini ha preferito attaccare senza esporsi troppo, ma continua a sentire l’affetto del suo amato pubblico. Intanto la finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina: e se vincesse la sua acerrima nemica?