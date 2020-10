GF Vip, Zorzi e Francesco Oppini si chiariscono, Alba Parietti commenta su Instagram

editato in: da

Alba Parietti torna a parlare su Instagram della vicenda che ha coinvolto suo figlio Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due, dopo essere stati al centro di un accesso dibattito nella Casa del GF Vip, si sarebbero chiariti.

La Parietti commenta sul suo profilo Instagram: “Mi scrivono che @tommasozorzi e @francesco_oppini_82 si sono chiariti ? Bene , quello che Francesco decide io lo accetto , esula però per me dal gioco @grandefratello_vip_2020 . E’ sempre bello capirsi e darsi seconde possibilità“.

Prosegue la presentatrice, sottolineando quanto sia importante l’amicizia vera che va ben al di là delle pareti della Casa del GF Vip: “Quello che penso io e’ che l’amicizia vera la vedremo nel tempo e fuori dai giochi. In bocca al lupo ad entrambi. A me piace vedere la serenità negli occhi di questi ragazzi . L’ira , la cattiveria, il pettegolezzo già sta devastando il mondo”.

E su come si è evoluto il reality condotto da Signorini, Alba Parietti conclude: “Mi piaceva all’inizio vedere quanta energia ci fosse in quella casa e spero ritorni al di là di @francesco_oppini_82 perché di cose brutte ne viviamo giornalmente troppe tutti noi e abbiamo bisogno di allegria e positività”.

I fan della Parietti condividono totalmente il suo pensiero e le rispondono: “L’amicizia più vera nella casa è quella tra Tommy e Francesco..il primo vede in tuo figlio l’amico, il padre e il fratello e con una di queste tre figure ci si scontra sempre…Francesco vede in Tommy una figura da proteggere come fosse il suo fratellino. Fuori dalla casa saranno amici per sempre me sono convinta. Sono loro i veri protagonisti della casa. Buona giornata Alba”. Altri commentano: “Io sono felicissima che abbiano fato pace”.

Qualcuno però è pessimista: “Non so perché ma penso che questa amicizia finirà malissimo e Tommy avrà il cuore spezzato, ma è solo una mia sensazione”.

Francesco Oppini era stato accusato infatti di sfruttare l’amicizia con Tommaso Zorzi per attirare il favore del pubblico e Antonella Elia l’aveva aspramente criticato. “Para***o, doppiogiochista e viscido”, aveva detto l’opinionista, scatenando la reazione di Alba che aveva difeso prontamente il figlio: “Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni”.