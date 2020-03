GF Vip, Teresanna e Paola parlano di Francesco Monte

editato in: da

Nella casa del Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto parlano di Francesco Monte. Entrambe infatti sono state fidanzate con l’ex tronista di Uomini e Donne che ha alle spalle una lunga lista di ex famose. La prima è senza dubbio Teresanna, conosciuta nel programma di Maria De Filippi quando era una tronista.

Una relazione vissuta sotto l’occhio attento delle telecamere e terminata dopo qualche anno a causa di un presunto tradimento. Poco dopo Francesco aveva trovato l’amore fra le braccia di Cecilia Rodriguez, salvo poi essere lasciato in diretta tv dalla sorella di Belen, che si era innamorata di Ignazio Moser.

Con il cuore spezzato Monte era partito alla volta dell’Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. Lì le cose non erano andate bene, fra liti e lo scandalo del canna-gate, ma Francesco aveva trovato pace fra le braccia di Paola Di Benedetto. Una love story terminata poco dopo la fine del programma, fra le lacrime della modella e la fermezza dell’ex tronista, che in seguito aveva incontrato Giulia Salemi al GF Vip. Oggi Francesco è legato a Isabella De Candia, celebre modella, e la relazione procede a gonfie vele.

Le due ex del modello si sono incontrate nel bunker di Cinecittà e non hanno potuto fare a meno di parlare di lui. “Appena mi ha lasciato, mio padre mi ha detto: ‘Posso dirti, sono contento. Non giudico le tue scelte amorose, ma in questo caso sono tanto contento’ – ha svelato la Di Benedetto -. Lui è copione con tutte”.

Teresanna ha poi raccontato di aver conosciuto Silvia Salemi e di aver parlato con lei di Monte. Infine Paola Di Benedetto ha confessato di aver ricevuto un messaggio da parte di Francesco prima del suo ingresso nella casa del GF Vip.

“Mi ero ripromessa che non gli avrei dato nemmeno cinque minuti di spazio – ha svelato -. Mi ha scritto prima di venire qua, perché aveva saputo che sarei entrata: ‘Mi raccomando, io ti stimo come persona’. Un messaggio come a dire ‘Non parlare male di me‘”.