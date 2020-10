Gf Vip: svelati i concorrenti che entreranno nella casa

editato in: da

Da Guido a Fausto Leali: tutti gli squalificati del Grande Fratello, nip e vip

Cresce l’attesa sulla prossima puntata del Gf Vip, prevista per domani lunedì 19 ottobre: sono attesi infatti nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia e di conseguenza nuove dinamiche tra i vip tutte da scoprire. Nonostante le recenti eliminazioni, la casa del Grande Fratello presto si popolerà di nuovi personaggi noti al grande pubblico, pronti a giocarsi il tutto per tutto anche in quest’edizione.

Da quando infatti Alfonso Signorini ha annunciato in diretta tv che sarebbero entrati dei nuovi concorrenti, sul web gli appassionati si sono scatenati nell’ipotizzare chi potessero essere i vip ad entrare a far parte del gioco in quest’edizione.

Le voci che si rincorrono sono diverse, ma arrivano le prime conferme: aspettiamo infatti di vedere varcare la porta rossa da Stefano Bettarini, che dopo averlo visto a Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi e a Temptation Island in coppia con la fidanzata Nicoletta Larini, tornerebbe per la seconda volta a partecipare al Gf Vip. In molti ricorderanno il suo flirt con Dayane Mello all’Isola dei Famosi, adesso potrebbero incontrarsi nuovamente sotto l’occhio del Grande Fratello.

Ci sarebbe anche un’altra vecchia conoscenza del Gf Vip, si parla infatti di un ingresso bis anche per Giulia Salemi che all’epoca della sua prima partecipazione al reality, una volta uscita dalla casa ebbe una relazione con Francesco Monte. Si attende l’ingresso anche di Selvaggia Roma, nota influencer che nel 2017 partecipò a Temptation Island in coppia con Francesco Chiofalo, la partecipazione al reality dei sentimenti rese famosi entrambi in primis come coppia, le loro strade poi sappiamo essersi divise.

Le sorprese però potrebbero non finire qui: il Gf Vip quest’anno, infatti, andrà avanti fino a febbraio 2020, con la finale attesa per l’8 febbraio, in un lasso di tempo così grande sono diversi i colpi di scena che potrebbero accadere e ancora tante le nuove prossime presenze all’interno della casa.

Con così tante puntate in onda in prima serata, l’attuale edizione del Gf Vip, capitanata da Alfonso Signorini, potrebbe aggiudicarsi il primato di reality show più lungo della storia della televisione. Prepariamoci quindi a un inverno pieno di sorprese con nuovi concorrenti, nuovi retroscena e nuove storie da svelare.