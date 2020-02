GF Vip, Sossio Aruta rischia la squalifica

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Sossio Aruta rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip. L’ex cavaliere del Trono Over infatti è entrato da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, ma ha infranto già il regolamento. Sossio infatti ha rivelato ai coinquilini alcuni dettagli sul mondo esterno, parlando della situazione del Coronavirus e della classifica di Serie B.

Un comportamento per cui è stato richiamato dal GF Vip che ora potrebbe prendere provvedimenti. Secondo il regolamento infatti i concorrenti che entrano nella casa non possono svelare ciò che accade all’esterno, gli unici che possono fornire informazioni sono gli autori. Qualche giorno fa infatti Alfonso Signorini ha varcato la porta rossa per parlare con i gieffini del Coronavirus, cercando di illustrare nel migliore di modi cosa sta succedendo in Italia e nel mondo.

“A Milano girano con le mascherine – ha detto Sossio agli altri compagni d’avventura parlando del virus che arriva dalla Cina -, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo”. Poco dopo, chiacchierando con Fabio Testi, ha svelato dei risultati calcistici. “Il Benevento ci va in serie A – ha svelato – perché è a 20 punti dalla seconda”. A quel punto il GF Vip ha deciso di richiamare Aruta in magazzino.

Sossio è diventato un concorrente del GF Vip solo qualche giorno fa insieme a Valeria Marini. Mentre la showgirl si è già scontrata con Antonella Elia, con cui il rapporto è pessimo, Aruta si sta facendo conoscere dagli altri compagni. Il calciatore è diventato da poco padre di Bianca, nata dal suo amore per Ursula Bennardo, conosciuta a Uomini e Donne.

Durante una chiacchierata con Antonella Elia, Sossio ha parlato del suo passato a Temptation Island, facendo un paragone con la storia di Serena Enardu e Pago. “Io sono abituato a non giudicare nessuno se non lo conosco – ha spiegato – però lei non lo ha trattato benissimo. Doveva cercarlo subito dopo il programma, anche io avevo sbagliato come lei ma sono andato subito a ricercare la mia compagna e ora abbiamo un bambina”.