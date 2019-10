Il GF Vip by Signorini slitta, andrà in onda nel 2020

editato in: da

Il Grande Fratello Vip by Alfonso Signorini slitta e andrà in onda nel 2020.

Il reality condotto dal giornalista sarebbe dovuto partire alla fine di ottobre. La data d’inizio era stata indicata come l’ultimo lunedì del mese, ossia il 28, ma un comunicato Mediaset cambia le carte in tavola. L’azienda del Biscione infatti ha annunciato che il GF Vip non andrà più in onda a fine 2019, bensì il prossimo anno.

“Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari – si legge nel comunicato diffuso da Mediaset -, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020″.

Negli ultimi giorni si era parlato molto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che in questa quarta edizione verrà guidato da Alfonso Signorini. Il giornalista è particolarmente legato allo show visto che ha affiancato Ilary Blasi nella sua conduzione durante le prime tre stagioni. Lo scorso anno Lady Totti aveva annunciato l’addio al format per occuparsi di Eurogames, passando il testimone al collega.

Signorini non ha commentato la notizia, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ancora all’opera per creare il cast della trasmissione. L’unica certezza sono gli opinionisti che saranno Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi e volto di Tiki Taka, e Pupo, cantante molto amato dal pubblico. Per quanto riguarda gli inquilini invece il mistero è ancora fitto.

Fra i nomi che circolano dietro le quinte ci sono quelli di Antonella Elia, che ha già preso parte all’Isola dei Famosi, e Adriana Volpe, reduce dall’addio alla Rai e dalla lite con Magalli. Si parla anche di un ingresso di Paola Di Benedetto, ex di Francesco Monte e fidanzata di Federico Rossi, e di Michele Cucuzza, che oggi lavora per Tele Norba.

Il GF Vip avrebbe dovuto sostituire Temptation Island Vip che è ormai arrivato alle battute finali. Resta da capire quale sarà il programma che andrà in onda lunedì sera una volta terminato il reality, ma soprattutto quale sarà la data d’inizio del programma condotto da Signorini.