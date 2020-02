GF Vip, Serena Enardu attacca Andrea Montovoli: “Vuole far uscire Pago”

editato in: da

Serena Enardu attacca Andrea Montovoli dopo l’uscita dal GF Vip, accusandolo di aver cercato in tutti i modi di eliminare Pago. Nel corso della dodicesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, l’attore ha svelato il suo doloroso passato, fatto di sbagli che l’hanno condotto in carcere, dove ha conosciuto il teatro, fonte di rinascita.

Il racconto di Andrea ha emozionato tutti mostrando un nuovo lato del concorrente del GF Vip. Serena Enardu però è convinta che l’attore non sia così sincero come sembra e che stia portando avanti una strategia molto precisa. “Ho sentito che stanno cercando di votare Pago per farlo uscire dalla Casa – ha raccontato nelle Stories di Instagram -. Il Signor Montovoli decide quando io e lui dobbiamo stare insieme. Prima io non dovevo entrare perché Pago doveva finire il suo percorso da solo. Adesso è così “carino” e “generoso” che sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della Casa per sollecitare i fan a votare Pago perché vuole che noi stiamo insieme!”.

“Ma per favore – ha tuonato Serena -. Se Pago vuole uscire, apre la porta rossa ed esce. Se vuole restare nella casa, lo fa per mille motivi e non lo decide Montovoli e tutte le altre persone che hanno capito che le coppie sono forti nel gioco (tanto che Montovoli sta cercando di dare consigli a Paolo e Clizia). Pago è una persona vera e onesta. Deve restare nella Casa”.

La Enardu, che era entrata nel bunker di Cinecittà prima per incontrare Pago, poi come concorrente, è stata eliminata nell’ultima puntata dello show. Dopo l’addio a Temptation Island Vip a causa del single Alessandro, i due sono tornati insieme e sono molto innamorati. “Voglio iniziare insieme a lui una nuova vita – ha detto Serena subito dopo l’eliminazione -. Ringrazio questi due programmi un po’ crudeli perché ci hanno messo in condizione di rispondere a certe domande. Ci sono serviti, ci hanno fatto pensare. Spero ci sposeremo”.