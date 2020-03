GF Vip, scontro Marini-Elia, turbolenze per Adriana Volpe: le anticipazioni della puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena e momenti clou. A svelarlo le anticipazioni secondo cui al centro del dibattito ci sarà, ancora una volta, lo scontro fra Valeria Marini e Antonella Elia. Le due showgirl non si sopportano, ormai è chiaro, e non fanno nulla per nasconderlo. Da quando la Marini ha varcato la porta rossa si è scontrata più volte con la collega e a nulla sono valsi i tentativi di Alfonso Signorini di riportare la pace.

Le discussioni fra Valeria e Antonella sono all’ordine del giorno e i toni sono sempre piuttosto alti. A peggiorare la situazione un nuovo scontro fra la Elia e Licia Nunez in cui si è intromesso anche Fabio Testi, stanco di assistere alle discussioni all’interno della casa del GF Vip.

La settimana non è stata semplice nemmeno per Adriana Volpe. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri è sempre più provata dalla lontananza dal marito Roberto Parli e dalla figlia. A infastidirla anche la presenza di Antonio Zequila, con cui non ha ancora del tutto chiarito la situazione. L’attore infatti ha affermato più volte di aver avuto un flirt con la Volpe, ma lei ha sempre negato con fermezza, infuriandosi durante la diretta per le parole del coinquilino.

Se Fernanda Lessa sembra aver trovato la serenità dopo gli scontri con Antonella Elia, nella casa di Cinecittà continua lo scontro fra Zequila e Sossio Aruta, che proprio non riescono ad andare d’accordo. Mentre Sara Soldati e Asia Valente sono in nomination con Fabio Testi che la scorsa puntata aveva chiesto al pubblico di mandarlo a casa.

Fra le anticipazioni del GF Vip anche un nuovo tipo di conduzione. Eccezionalmente infatti Alfonso Signorini condurrà il reality in collegamento con Cinecittà da Cologno Monzese. In studio, come accade ormai per diversi programmi Rai e Mediaset, non ci sarà il pubblico.