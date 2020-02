GF Vip, Sarcina pronto a confrontarsi con Clizia Incorvaia dopo il bacio con Ciavarro

editato in: da

Francesco Sarcina sarebbe pronto a confrontarsi con Clizia Incorvaia dopo il bacio dell’ex moglie al GF Vip con Paolo Ciavarro. A svelarlo il settimanale Oggi secondo cui il leader delle Vibrazioni non gradirebbe il flirt nato durante il reality e vorrebbe parlarne con l’influencer.

“Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina – si legge sul magazine – che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex. Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?”. Sarcina sbarcherà nel programma di Alfonso Signorini? Il cantante non è mai stato ospite di un reality e ha sempre affermato di non voler parlare in pubblico della sua vita privata.

Reduce da Sanremo 2020, non ha ancora commentato il bacio passionale fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due si sono sposati nel 2015 e hanno una bambina, la piccola Nina. La coppia si è separata qualche tempo fa in modo turbolento, dopo una crisi e le dichiarazioni di Incorvaia che aveva accusato l’ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico e testimone di nozze.

La love story fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sta continuando fra alti e bassi. Nonostante ciò la star di Instagram ha spesso parlato dell’ex marito nella casa del GF Vip. “Lui mi fermò con una scusa – ha raccontato qualche giorno fa, durante una chiacchierata con Serena Enardu – e mi disse ‘Ma tu da che pianeta arrivi?’ ‘Da girasolandia’ risposi io. Così lui disse ‘Domani usciamo, ti mando un messaggio e ti vengo a prendere’. Io non ne avevo voglia, furono mia mamma e mia sorella a convincermi ad uscire, alla fine potevo anche prendermi una birra o un gelato, senza sentirmi in dovere di nulla. Poi mi ha spiazzato perché si è presentato sotto casa con una vecchia macchina vintage anni ’60, mi portò in un vecchio bowling”.

“Si mostrò per quel che era, senza filtri – ha svelato -, fu un ottimo biglietto da visita e influì molto su come andarono poi le cose. Giocammo a bowling, bevemmo una birra, tutte cose molto semplici.Il giorno dopo aveva il pretesto per chiedermi la rivincita. Poi dopo due settimane mi disse ti amo con il cuore che gli batteva forte…io non ero ancora innamorata anzi, ero stata fidanzata per parecchio tempo, volevo un po’ godermi la vita da single, sai così, come fanno tutti. Ma lui volle conoscere subito i miei genitori, venne anche in trasmissione, Piero lo intervistò, per me. Ci sono cascata, mi sono fatta prendere dall’amore”.