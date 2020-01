GF Vip, il ritorno di Barbara Alberti e lo scontro Marini-Elia: le pagelle della settima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Ancora una volta il Grande Fratello Vip non ha deluso le aspettative, regalandoci una settima puntata emozionante e adrenalinica. Tanti gli scontri e i nuovi ingressi nella casa di Cinecittà. Il primo e più chiacchierato è quello di Valeria Marini che, dopo gli insulti ricevuti la scorsa settimana, è tornata nel bunker per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La showgirl sarda non si è risparmiata, scontrandosi con Antonella Elia e Rita Rusic. Per lei anche un confronto con Antonio Zequila, che aveva fatto delle confessioni su un loro legame passato.

Il reality è ormai entrato nel vivo e Alfonso Signorini è padrone del palco, affiancato da due opinionisti che, dopo il gelo iniziale, si stanno rivelando all’altezza delle aspettative. Pupo è sempre più consapevole del suo ruolo, pronto a dire cosa pensa senza mai risparmiarsi, riservando anche ai concorrenti quel pizzico di ironia che non guasta mai. Wanda Nara fa ancora un po’ fatica, ma il suo carattere sta emergendo una puntata dopo l’altra. Così la troviamo a scherzare, definendosi “cornuta”, quando si parla di un flirt fra l’ex Maxi Lopez ed Elisa De Panicis, ma anche a commuoversi di fronte all’incontro fra Fernanda Lessa e il marito. Ecco i nostri voti ai protagonisti e ai momenti più importanti della settima serata del GF Vip.

VALERIA MARINI: 8. Viene proprio da dirlo: meno male che Valeria c’è. Frizzante e unica, la Marini riesce sempre a dare un’impronta diversa dal solito ai programmi a cui partecipa. L’ha fatto nel GF Vip, qualche anno fa, a Temptation Island Vip e, di nuovo nel reality condotto da Signorini. La star del Bagaglino non alza mai i toni, ma non si tira indietro di fronte a un confronto con Antonella Elia che le riserva, ancora una volta, parole sprezzanti. Lo stesso accade con Rita Rusic, sua acerrima nemica dai tempi della relazione con Vittorio Cecchi Gori. Valeria sa come smuovere le acque e come rendere dinamiche le discussioni, proprio per questo Alfonso le chiede di rimanere nella casa di Cinecittà.

BARBARA ALBERTI: 9. La sua assenza nella casa del GF Vip si è sentita e ha pesato sia sui coinquilini, che hanno spesso parlato di lei, che sui telespettatori, che l’hanno amata dal primo minuto. Dopo un breve ricovero in ospedale, la scrittrice è tornata nella casa di Cinecittà più forte che mai. “Il morto è vivo. Mi avete fatto un funerale meraviglioso – ha scherzato Barbara Alberti, apparendo in forma smagliante -. Nel mio lettuccio della clinica non pensavo a casa mia ma pensavo a qua […] Una nostalgia pazzesca. Sono tornata per giocare”.

FERNANDA LESSA: 7. Dietro cambi d’umore e aggressività si nasconde una fragilità che in pochi sono riusciti a cogliere. E Fernanda Lessa la mostra, senza paura, di fronte al marito Luca Zocchi. Il momento più emozionante nella settima puntata del reality è l’incontro con l’uomo che, come dice spesso lei, le ha “salvato la vita”. La modella lo abbraccia fra le lacrime e lui pronuncia una frase che, forse, in tanti dovrebbero prendere come esempio: “Siate gentili. La gentilezza vince sempre”.

ADRIANA VOLPE-RITA RUSIC: 6. Due donne forti che non hanno paura di dire ciò che pensano e che non si nascondono dietro un dito. Adriana Volpe e Rita Rusic si scontrano in diretta, fra frecciatine e stilettate. “Ho parlato con tutti – spiega l’ex conduttrice de I Fatti Vostri -, ognuno di loro mi ha raccontato un pezzo di storia, lei no”. Ma la Rusic non ci sta: “Non mi ha chiesto niente, le ho chiesto delle cose e mi ha risposto”. Staremo a vedere come si evolverà la rivalità.

MICHELE CUCUZZA: 7. Un uomo d’altri tempi e un signore che si sta facendo amare ancora di più nella casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista è fra i preferiti del pubblico e non a caso. Mai eccessivo, sempre elegante e pacato, è riuscito a creare legami forti dentro il bunker di Cinecittà, tenendosi sempre alla larga dalle polemiche, ma senza paura di esporsi. L’amicizia con le concorrenti del reality ci piace e lui ancora di più!