GF Vip, Rita Dalla Chiesa opinionista di Signorini: lei fa chiarezza

Il tempo sembra correre, in questa calda estate, e la nuova edizione del Grande Fratello Vip si avvicina inesorabilmente. Ma non ci sono ancora certezze sul cast, e questo suscita la curiosità dei telespettatori. Ora spunta il nome di Rita Dalla Chiesa, che si propone come opinionista: Alfonso Signorini la terrà in considerazione?

Dopo essere stata per lunghissimo tempo il volto di punta di Forum, Rita Dalla Chiesa si è dedicata molto meno alla conduzione, preferendo ruoli più “leggeri”. E da qualche anni è una delle opinioniste più apprezzate di ItaliaSì! e della sua versione quotidiana, andata in onda nel mese di giugno per sostituire Eleonora Daniele durante la sua maternità.

In una lunga intervista a CheTvFa, la conduttrice ha affrontato proprio questo argomento, rivelandosi soddisfatta della sua attuale situazione: “Credo che il ruolo dell’opinionista, se fatto con un minimo di dignità, sia un ruolo importante. Bisogna sempre tenersi informati e soprattutto, quando si va in una trasmissione, entrare nel contesto di quella, inserendosi con delle risposte il più possibile sensate“.

Rita ha anche rivelato di aver avuto, in passato, l’occasione di partecipare ad un reality show – la seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Ma lei non ha accettato: “Quando mi hanno chiamato, io stavo camminando con il mio cane Pedro, l’ho guardato e ho detto: “Io non ti lascio!”. […]Non ho potuto però rinunciare ai miei cani e mio nipote, seppure io sia una grande amante del mare, della natura, dell’Isola e non mi spaventi la solitudine” – ha confessato.

Se il ruolo da concorrente non sembra esserle molto conveniente, non si può dire lo stesso di quello da opinionista. E il Grande Fratello Vip 5 potrebbe essere un’occasione davvero interessante: “Sì, mi piacerebbe. Sull’ultimo GF Vip ne avrei avute molte da dire. Arrivavo a parlare da sola oppure a mandare messaggi al capo progetto, Andrea Palazzo, con il quale siamo amici. Sicuramente però non chiameranno me, me lo sono messa in testa”.

Quello di Rita Dalla Chiesa sembra un vero e proprio appello, magari Alfonso Signorini potrebbe accogliere la sua richiesta e invitarla al suo show. D’altronde, il cast del GF Vip 5 è ancora in via di definizione: sia i concorrenti che gli opinionisti non sono ancora stati annunciati, e le indiscrezioni su questo tema si susseguono rapidamente. Ciò di cui siamo sicuri è che la nuova edizione sarà ricca di sorprese: il prossimo settembre tornerà in onda e ci regalerà ancora una volta grandi emozioni.