GF Vip a rischio chiusura anticipata: l’indiscrezione

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip rischia la chiusura anticipata. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset starebbe pensando di interrompere prima il reality condotto da Alfonso Signorini. In questi giorni l’azienda del Biscione ha deciso di rivoluzionare il palinsesto televisivo con cambiamenti molto importanti nei programmi di punta della rete.

Con un comunicato ha annunciato la sospensione di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma anche di CR4 – La Repubblica delle Donne e di Domenica Live. Anche Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci, è stato rivoluzionato e la conduttrice ha annunciato che, appena sarà possibile, tornerà sul piccolo schermo. Bloccata anche la messa in onda delle puntate di Avanti un altro, una decisione che è stata criticata da Paolo Bonolis su Instagram.

Qualche giorno fa Mediaset aveva svelato la volontà di procedere nella messa in onda di alcuni show, fra cui Amici 2020, che sta registrando ottimi ascolti, Striscia la Notizia, e il GF Vip. Nel corso dell’ultima puntata del reality, Signorini aveva parlato con i concorrenti e si era rivolto anche al pubblico a casa.

“Vogliamo essere uno stacco, un momento di sana spensieratezza – aveva detto agli italiani -, per ritornare a quella vita che abbiamo lasciato per il momento, vogliamo regalare un momento di spensieratezza. Per chi vuole, il telecomando è il simbolo della democrazia”. Poi si era rivolto ai vip: “Dovete continuare a fare quello che state facendo, non dovrete cambiare niente, siete chiamati ad essere veri, ad essere voi stessi, questa è la vostra responsabilità”.

La finale del GF Vip era prevista per il prossimo 27 aprile, ma il reality potrebbe terminare molto prima. A ipotizzarlo sono anche gli inquilini all’interno del bunker di Cinecittà, preoccupati per la situazione. Secondo alcuni gossip, Mediaset avrebbe in programma di anticipare l’ultima puntata dello show al prossimo 8 aprile. Per ora comunque non ci sono annunci ufficiali, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.