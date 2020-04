GF Vip, Paola Di Benedetto pensa al matrimonio con Fede e dice la sua su Clizia e Lessa

editato in: da

Paola Di Benedetto, fresca vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, si è confessata nel corso di una diretta Instagram con i suoi follower, durante la quale ha svelato alcuni particolari sul suo futuro sentimentale e non solo. La ex Madre Natura di Ciao Darwin, che ha dichiarato di essersi divertita fin dal primo giorno nella casa di Cinecittà, ha successivamente chiamato il fidanzato Federico Rossi, che in questi mesi non ha mai smesso di supportarla e che si trova a Modena con la madre (la Di Benedetto è invece a Vicenza a casa dei genitori).

La coppia, legata da circa due anni, ha inizialmente parlato dell’adrenalina dei momenti successivi alla vittoria di Paola, per poi iniziare a rispondere alle domande dei follower. Alcune di queste hanno ovviamente riguardato i progetti per il futuro assieme e il matrimonio in particolare.

Davanti a questa curiosità, Paola di Benedetto ha risposto – tra le risate – “Con calma, con calma”, girando la domanda al fidanzato e rivelando un aneddoto particolare di questi mesi. Nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello, Federico le ha più volte inviato delle felpe con dentro dei bigliettini. Durante la conversazione in diretta su Instagram, i due hanno parlato pure di cucina – la Di Benedetto ha elogiato la ricetta della pizza che le è stata data da Adriana Volpe – e di una futura convivenza.

In merito a questo argomento, Paola ha dichiarato che nel corso della permanenza in casa anche i coinquilini le hanno chiesto più volte informaziooni e che sia lei sia Federico hanno tutte le intenzioni di andare a vivere assieme appena sarà possibile. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha poi chiamato in causa un appartamento preso in affitto dal cantante, dove i due, a quanto pare, hanno convissuto per un breve periodo.

Alcuni follower hanno poi chiesto a Paola di commentare le dichiarazioni di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia relative al suo peso (la prima ha parlato anche di un tradimento da parte di Federico). La replica è stata molto chiara e ha visto la Di Benedetto affermare di non avere intenzione di dire nulla. L’influencer 25enne ha altresì affermato di essersi divertita nella casa con Fernanda e Clizia e di averle sempre rispettate come donne, specificando di essere consapevole del fatto che, una volta archiviato il reality, non sarebbero diventate migliori amiche.