GF Vip, Elga Enardu pronta a entrare nella casa: “Serena deve sapere qualcosa”

editato in: da

Chiamatelo affare di famiglia: sulla storia d’amore tra Serena Enardu e Pago tutti stanno dicendo la loro, in primis ex mogli, figli, fratelli e sorelle. Potrebbe dunque non stupisce il fatto che anche Elga Enardu sia pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Eppure, le cose non stanno come sembrano: a differenza di Pedro Settembre, fratello di Pago entrato nella casa più spiata d’Italia durante la decima puntata, la gemella di Serena Enardu ha bisogno di entrare in contatto con lei per dirle qualcosa che riguarda la sua famiglia.

Sui suoi canali social, infatti, Elga ha dichiarato di essere molto triste nel vedere Serena preoccupata per le condizioni di salute del padre, che già da prima del suo ingresso in Casa stava vivendo un periodo non esattamente roseo.

Elga ha sottolineato le difficoltà di vivere separata dalla sorella con cui ha sempre condiviso tutto e ha precisato di non essere indifferente ai messaggi dei follower che le chiedono di raggiungerla il prima possibile per rasserenarla.

La gemella della Enardu ha inoltre spiegato che il fatto di non poter incontrare Serena non dipende da lei e che sta aspettando una comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello per poterla riabbracciare. Poi ha aggiunto:

L’unica cosa che vorrei, però, è che delle informazioni importanti che è giusto che sappia le vengano comunicate. Non necessariamente da me, anche dalla produzione. Posso solo promettere che farò di tutto.

Alfonso Signorini ascolterà la richiesta dell’ex tronista? Per par condicio con Pago, chiamerà Elga a partecipare? Possiamo solo aspettare per saperlo. Intanto, Elga ha colto la palla al balzo per dire la sua sul riavvicinamento tra la sorella e il cantante, contraddicendo quanto detto da Pedro Settembre: per Elga, infatti, la storia tra i due non sarebbe una questione di convenienza ma il ritorno di una bellissima intesa.

Ha inoltre detto che presto sia Pago che Serena risponderanno direttamente ai loro detrattori, spiegando che il loro essere uniti è qualcosa che va oltre qualsiasi dramma o circostanza: insomma, non c’è Temptation che tenga.